Átalakul a Kaposvári KK programja

A héten több előkészületi mérkőzést is játszott volna a 2020/2021-es szezonra hangoló Kaposvári KK NB I./A csoportos férfikosárlabda-csapata. A keddre tervezett Pécsi VSK-Veolia elleni hazai összecsapás már elmaradt, mert a kaposváriaknál hőemelkedéses tünet jelentkezett az egyik játékosnál, akit azonnal elkülönítettek.

A kaposvári klub szerdán hivatalos honlapján jelentette be, hogy az eredetileg szeptember 11-12-re kiírt X. MTOK Orosz László Emléktornát biztosan nem az előre tervezett, négy csapatos formában rendezik meg.

A Naturtex-SZTE Szedeák ügyvezető igazgatója, Bonifert Domonkos arról tájékoztatta klubunkat, hogy a COVID vírusra való tekintettel kénytelenek lemondani a tornán való részvételt – írta honlapján közleményében a kaposvári klub. – Jelenleg is gőzerővel dolgozunk, hogy a másik két együttessel, a PVSK-VEOLIA, valamint a Zalakerámia ZTE KK-val együtt edzőmérkőzések formájában tudjunk megmérkőzni egymással. Reményeink szerint erről hamarosan pontos információkat tudunk nyújtani szurkolóink számára. A mérkőzéseket szeretnénk szurkolóink előtt lejátszani, de a jelen helyzetre való tekintettel erre a kérdésre megnyugtató választ csak az elkövetkezendő napokban tudunk adni. Egyúttal felhívjuk a Kaposvár Arénába látogató szurkolók figyelmét, hogy a koronavírus-járvány miatt óvintézkedések kerültek bevezetésre az Arénában: a beléptetésnél testhőmérsékletet mérnek, továbbá ültetési rendet vezetnek be, valamint kötelező lesz a maszkhasználat is.