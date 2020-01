Átrobogott a Debrecenen is a Siófok

Rangadónak indult, ám nem lett az, miután nem volt egy súlycsoportban a két együttes. A Siófok kiütötte hazai pályán a Debrecent, mely a lefújás előtt tizenöt perccel tízgólos hátrányban volt.

A találkozó előtt Moen edző kijelentette; idén nincs számukra fontosabb sorozat a bajnokságnál. Ezt aztán maradéktalanul be is bizonyították az ötödik helyezett, a Fradi ellen idegenben ikszelő Debrecen otthonában a balatoniak, hisz a romániai EHF kupán hiányzók közül ezúttal már Pena, Niomba és Kobetic is ott volt a pályán volt és a csapat teljesítménye is Moen edző által felvázoltaknak megfelelő volt.

Még szerencse, hogy Kobetic a tizenegyedik, Pena a tizenötödikben, Niombla pedig a huszonhetedikben kezdte csak meg a gólgyártást, mert így legalább egy félidőn át tartani tudta magát a Debrecen, sőt Tomori is csak a tizenharmadikban szerezte első gólját. A harminchármas mezben játszó Tomori megint megdobta a harmincharmadik siófoki gólt, a válogatott szünet után hat meccsből már harmadszor. A találkozón összesen tizenketten iratkoztak fel siófoki oldalról a gólszerzők közé, köztük Szikora, akinek ez már a második bajnoki gólja volt a szezonban.

Sima lett, ám nehezen indult a találkozó, tizenhét perc után még döntetlenre (12-12) álltak a csapatok, ám a folytatásban már esélyes sem volt a házigazdáknak. Nagyon összeállt a vendégek védekezése, a szünetig hátralévő tizenhárom percben mindössze két gólt engedélyeztek a piros-fehéreknek. Némi aggodalomra adott okot, hogy a huszonharmadik percben Jezic begyűjtötte második kiállítását is, ám Drabik ezúttal is remek teljesítményt nyújtott, így a horvát beálló nyugodtan pihenhetett a kispadon.

Döntő volt, hogy a félidei négygólos előnyből a szünet után szinte azonnal, öt perc alatt nyolcat csinált a Siófok, amely ezzel el is döntötte a találkozót, melynek negyvenötödik percében már tíz volt az előnye. A hátralévő tizenöt perc pedig már semmi izgalmat nem tartogatott. A házigazdák tavaly április után kaptak ki újra hazai pályán, ráadásul nem is akárhogy, a balatoniak viszont 2005-óta nem tudnak hibázni Debrecenben.

🤾‍♀️ DVSC-SKC 30-39 🎬 Hivatalos sajtótájékoztató Tor Odvar Moen és Nerea Pena vegyes érzésekkel értékelte a találkozót siófoki részről.💪🙁#NBI #HajráSKC #DVSCSKC Közzétette: Siófok KC – 2020. január 15., szerda

A támadójáték ezúttal is kiváló volt, az elő félidőben Böhme, Jezic, Kobetic trió volt a legeredményesebb három-három góllal, a fordulás után pedig Drabik öttel, de Niombla is dicséretet érdemel a három találatáért. A védekezést sem lehet elmarasztalni, igaz az utolsó tizenöt percben, amikorra már eldőlt a találkozó már lankadt a figyelem, ezért is zárhatták tíz góllal ezt a periódust a hazai fiatalok.

A válogatott szünet után megállíthatatlan a Siófok, mely hatból hat győzelemnél jár! A legszorosabb meccsük egy nyolcgólos győzelem volt Romániában, a Cisnadie otthonában Kobetic, Pena, Niombla, Mazák-Németh nélkül és ezen hat találkozó mindegyikén legalább 31 gólt dobtak, bármilyen összeállításban is léptek pályára.