Az edző és a célok miatt döntött Kaposvár mellett a válogatott röplabdázó

Január vége óta tagja az 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem csapatának a válogatott Szűcs Kinga, aki mindent megtesz azért, hogy csapata elérje a céljait.

Szűcs Kinga az Újpesti TE együtteséből tette át székhelyét Somogyba. A 25 esztendős, 180 centi magas magyar bajnok és kupagyőztes sportoló már két mérkőzésen is pályára lépett az 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem csapatában.

– Több szempont is közrejátszott abban, hogy Kaposvárra jöttem, egyrészt mert itt újra megtalálhatom önmagam, másrészt pedig sokat nyomott a latba a vezetőedző személye – mondta Szűcs Kinga. – Sokat hallottam Sasa Nedeljkovic munkásságáról, s az eredményei is önmagukért beszélnek, és úgy gondlom, az ő irányításával sokat fejlődhetek, így ki tudom hozni magamból a maximumot. Fontos volt az is, hogy komoly elvárásokat fogalmaztak meg az egyesület vezetői, az pedig külön motivációt jelent, hogy az NB I.-ből az Extraligába segíthetem a csapatot. Mindenki egy célért dolgozik, az pedig a nemzetközi kupás helyezés.

– Szinte mindenkit ismerek a kaposvári együttesből, Nevena Iricanin az Újpestben volt a csapattársam, de játszottam együtt Leidgeb Noémivel és Horváth Alexandrával a BSE-ben, Vacsi Evelint pedig a korosztályos válogatottból ismerem, így könnyen ment a beilleszkedés – tette hozzá Szűcs Kinga. – A lányok nagy szeretettel fogadtak, sokat segítettek az edzéseken és a magánéletben is, sőt a vezetőedző és a vezetőség is mindent megtesz azért, hogy mihamarabb beépüljek a csapatba.

A Gödöllő elleni kaposvári meccsen rögtön szerepet is kapott, a Palota RSC ellen – idegenben – már a kezdőcsapatban találta magát, s élt is lehetőséggel. – Nagy öröm volt, hogy ilyen hamar pályára léphettem, hiszen sokat hagytam ki előtte – fogalmazott. – Nyilván még kell egy kis idő, hogy összeszokjunk, de mindent meg fogok tenni edzéseken és a mérkőzéseken is, hogy jól együtt tudjunk működni. S együtt érjünk el szép sikereket kaposvári színekben.