Az égieknek is hálát adott Szvoboda a verseny után

A Tápióbicskén megrendezett magyar bajnoki motokrosszversenyen akadt össze a levegőben Szvoboda Bence a versenytársával. Csodával határos módon úszta meg a komoly balesetet a kaposvári sportoló.

A motokrossz veszélyes műfaj, egy pillanat alatt bekövetkezhet a baj. Szvoboda Bence, aki kilencéves korától aktívan űzi ezt a sportágat, pontosan tudja, mivel jár a motorversenyzés, de még ő is meg tud ijedni egy-egy veszélyes szituációban. Így volt ez ezúttal is, a tápióbicskei országos bajnoki forduló második futamában, amikor a levegőben összeért az egyik lekörözött versenyzővel a pálya leggyorsabb és legnagyobb akadályán.

🤦‍♂️🙆‍♂️🤯😱🙏…🎥 Köszönöm a videót: Lémon Tamás Közzétette: Szvoboda Bence – 2019. július 7., vasárnap

– Láttam, hogy az előttem lévő motoros kormánya megbicsaklik az elugrás pillanatában, de akkor már nem tudtam megfékezni a motort, elugrattam, összeértünk a levegőben, és a motorjaink gellert kaptak egymáson – nyilatkozta Szvoboda Bence. – Veszélyes helyzet volt, magam sem tudom, hogyan sikerült megúszni mindkettőnknek esés nélkül. A depóban már jót mosolyogtunk rajta. Százból, ha egyszer történik ilyen szerencsés kimenetellel egy ilyen találkozás, úgyhogy hálás vagyok érte az égieknek, hogy fogták a kezünk.

A sportoló odalára feltöltött videó nézettségi rekordokat dönt: ötvenötezer emberhez jutott el ezidáig a felvétel.

Ami magát a versenyt illeti, Szvoboda Bencét most sem tudták megszorítani az ellenfelek, magabiztosan uralta a magyar bajnokság harmadik fordulóját is, megőrizve ezzel idei veretlenségi sorozatát a hazai kiírásban.

– Az elmúlt két hónapban külföldön versenyeztem, ezért kicsit szokatlan volt újra a hazai közönség előtt motorozni – mondta a leintés után a kiváló sportoló, aki a tizedik bajnoki címére készül. – Örültem, hogy sok ismerőssel és szurkolóval találkozhattam, mindig jól eső érzés, ha az anyanyelvén gratulálnak az emberek. A párás levegő nem kímélt senkit, én is elfáradtam a végére, ennek ellenére eredményes napot zárhattam, mert nyertem az edzéseket és a futamokat is.

A magyar bajnokság most nyári szünetre megy, viszont Németországban és Csehországban folytatódnak a csatározások, így az ország legjobb motokrosszozójának is lesz feladata bőven a közeljövőben. Szvoboda Bence Magyarország mellett Csehországban is vezeti az MX1-es kategória bajnoki kiírását, Németországban pedig a negyedik helyről várja a hátralévő versenyeket.

Egy rossz hírrel azért szolgált a lelkes követőinek a sportoló: a motokrossz-világbajnokság Cseh Nagydíján nem lesz ott az indulók között.

A tápióbicskei verseny végeredménye: 1. Szvoboda Bence (HTS KTM) 50 pont, 2. Hugyecz Erik (HTS KTM) 44 pont, 3. Szabó Zoltán (KTM Kecskemét) 38 pont, 4. Szekeres Zsolt (1WD MSE) 36 pont, 5. Petr Kolaja (Csehország) 34 pont.

A magyar MX1-es bajnokság állása három forduló után: 1. Szvoboda Bence (HTS KTM) 150 pont, 2. Hugyecz Erik (HTS KTM) 130 pont, 3. Szekeres Zsolt (1WD MSE) 84 pont, 4. Petr Kolaja (Csehország) 83 pont, 5. Szabó Zoltán (KTM Kecskemét) 81 pont.