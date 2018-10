Az EHF kupában könnyedén győzött a Siófok

Kobetic vezényletével tizenhárom góllal nyert Vácon a Siófok, mely ezzel máris az EHF kupa következő fordulójában érezheti magát! Remekül indult tehát ezúttal a somogyiak – immár negyedik – európai kupakalandja!

Bajnokin már legyőzte saját közönség előtt a Vác a Siófokot, mely ezúttal a EHF kupában hasonló bravúrra készült, ám ez a találkozó teljesen más volt, mint az említett. Az első pillanattól a balatoniak irányították a mérkőzést, maximálisan teljesítve Moen edző kérését, aki a meccs előtt a remek védekezésről, jó kapusteljesítményről és nagy tempóról beszélt, mint a siker lehetséges zálogáról.

Kobeticék végig magasabb tempóban játszottak, és ami fontos, végig megőrizték a koncentrációjukat, nem vették könnyedén nagy előnynél sem a találkozót. Ez utóbbinak köszönhetően alakult ki a tizenhárom gól a két együttes közt és rendezték le a továbbjutást már az első mérkőzésen.

A váciak öt percig voltak partiban (3-3), aztán a balatoniak fokozatosan elléptek tőlük; nyolcadik percben már hárommal, a tizenhatodikban öttel, a huszonhetedikben pedig hattal mentek. Már gyakorlatilag az első félidőben eldőlt, hogy ezt a meccset a Siófok nyeri. A nyitó harminc percben kilencen (!) is betaláltak a hazai kapuban, remek támadójátékot produkáltak a vendégek, akiknél Kobetic volt a legeredményesebb néggyel, míg Auostin és Nze Minko három-három találatig jutott.

A szünet után minden ott folytatódott, ahol az első félidőben abbamaradt, tíz perc kellett, hogy a piros-kékek maradék ellenállását is felőrölje Moen edző csapata! Ekkor átléptek a hatgólos határon, majd a negyvenharmadik percben pedig a huszonhetes számmal játszó Nze Minko meglőtte csapata huszonhetedik gólját, amivel tíz volt a két klub közt. A végén tizenhárommal nyertek a vendégek, aminek köszönhetően a következő körben érezhetik magukat. A fordulás után is Kobetic volt a vezér, aki ötször talált be, Nze Minko pedig háromszor. Ők ketten – és a beálló Jezic is – fantasztikus mérkőzést produkáltak, de az egész együttest dicséret illeti, hisz mindenki, aki pályára lépett hozzátette a magáét a fölényes sikerhez.

GVM Europe VÁC – Siófok KC 22-35 (12-18)

Vác, 1000 néző. Vezette: Antic, Jakovljevic (szerb).

Vác: Arenhardt – Jovetic 2, Hámori, Helembai 3, Souza 3(3), Kácsor 5, Radosavljevic 2. Csere: Suba (kapus), Szabó K. 1, Szamoránsky 1, Szondi 1, Iván 1, Diószegi 3. Edző: Szilágyi Zoltán.

SKC: Solberg – Böhme 2, Gonzalez 1, Nze Minko 6(1), Jezic 4, Kobetic 9, Aoustin 5. Csere: Dedu (kapus), Khmyrova 2, Geiger 2, Perianu 1, Drabik, Elghaoui 1, Janljusevic 2, Sárosi. Edző: Tor Odvar Moen.

Hétméteresek: 4/3(2/2), illetve 1/1.

Kiállítások: 6(2), illetve 6 perc.