Az előző szezonnál is nagyobb lesz a harc a megyei első osztály élmezőnyében

A labdarúgást utánpótlás nélkül nem lehet csinálni, vallja Nemes Nándor, az MLSZ Somogy Megyei Igazgatóság igazgatója, ahol nem áldoznak a gyerekek képzésére, azon a településen el fog tűnni a foci. Adhatunk mi labdát, felszerelést, ha nincs kinek. Elmúlt már az az idő, amikor a játékos ment a klubhoz, hogy szeretne ott játszani, most az egyesületeknek kell megszólítani a helybelieket.

A koronavírus-járvány alaposan átírta a labdarúgók előző szezonját, nem volt ez másként a Somogy megyei bajnokságokban sem. Hiszen bár a pontvadászatokat le tudták játszani, de rengeteg volt az elhalasztott mérkőzés és a tavaszi idényt nézők nélkül rendezték meg.

– Ahogy a 2019/2020-as kiírásban, úgy a mögöttünk hagyottban is nagy kihívások elé állított minket a Covid, így szakmailag nem lehet túl sok szakmai tapasztalatot levonni – fogalmazott Nemes Nándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Igazgatóság igazgatója. – Mindenki a körülményekhez igazodva tette a dolgát, mi is próbáltuk koordinálni a kormányzati döntéseknek és az MLSZ direktíváknak megfelelően az összes hozzánk tartozó bajnokságot. A csapatok változó szisztémával ugyan, de arra törekedtek, hogy játszanak. Volt nyilván, aki élt a lehetőséggel és halasztást kért, de ez óriási adminisztrációs terhet rótt ránk, hiszen a statisztikák szerint több mint 930 módosítási határozatot kellett csinálnunk, ebből 218 volt a lemondás, melynek 90 százaléka az utánpótláshoz köthető. Az viszont fájó volt, amikor közvetlen a meccs előtt jelezte a klub, nem tud pályára lépni, most is azt mondom, ez nem volt fair az ellenféllel és a többi résztvevővel szemben sem.

Rendkívül izgalmasan alakult a megyei első osztály vége, hiszen az utolsó fordulókban dőlt csak el a helyezések sorsa.

– A Balatonlelléé lett az arany­érem, de a tavaszi idényre nem ők fordultak az első helyről, ám várható volt, hogy bele fognak szólni az első hely sorsába – elevenítette fel az MLSZ SMI igazgatója. – Az viszont sajnálatos, ahogy elbukták az osztályozót, s nem csak azért, mert megint egy somogyi csapat vérzett el. Hiszen lehetett volna szerencséjük a sorsolásnál, miután kevés párt húztak ki, de a Lelle pont bele­esett, s pont kifogták azt a Jánoshalmát, melyben kilenc szerb futballista játszott, emiatt végül nem is vállalták az NB III.-as indulást. Az MLSZ ugyanis – jogosan – úgy döntött, hogy nem kapják meg azt a támogatás, amit a többiek. Mindezek ellenére nagy gratuláció jár a Balatonlellének, hiszen megyebajnok lett, a mögöttük lévők, így a Kadarkút és a Balatonkeresztúr is hozta azt, ami benne volt a játékukban, ők is nagyon szépen szerepeltek. Amúgy a második és az ötödik között mindössze hét egység volt a különbség. S várhatóan a következő idényben is ilyen szoros lesz az élmezőny, hiszen a Nagyatád is visszatér, így nagy harc lesz a harmad­osztályú feljutás lehetőségének kiharcolásáért.

Nem volt feljutó a második vonalból, ráadásul a Hetes nem lesz ott az első osztály rajtjánál.

– Hivatalosan is jelezték felénk, hogy visszalépnek az első osztálytól, – mondta Nemes Nándor. – Kérdés, hogy alacsonyabb osztályban (a harmadosztályba sorolnák vissza őket – a szerk.) elindulnak-e, vagy kihagyják ezt a bajnokságot. Sajnos csonka sorsolást kell csinálnunk, ami sportszakmailag nem jó, de azzal kell főznünk, amink van. Jelen állás szerint tizenhárom együttesnek van érvényes nevezése, a feltöltéssel nem tudunk élni, mivel a Balatonszemesen kívül senkinek sincs érvényes licence, ők pedig nem vállalják az indulást. A legnépszerűbb osztályunk a megye kettő, kis túlzással mindenki ott szeretne szerepelni, ezért ott még nem tiszta a kép, de pár napon belül minden kiderül.

Ahogy eddig, úgy a jövőben is segíteni fogja a Somogy Megyei Igazgatóság a bajnokság szereplőit.

– A megyei egy és kettő csapatai pályázatokból megoldják a beszerzéseket, viszont a harmad- és a negyedosztály résztvevőinek problémát jelenthet pótolni az eszközöket – tette hozzá az igazgató. – S itt jövünk mi a képbe, hiszen a LIGA-értekezleten, melyet az idén is meg fogunk tartani, sport­eszközöket ajánlunk majd fel, hogy könnyebb legyen a kezdés. Ha egyedi megkeresés történik, szintén tudunk segíteni. A mentőszolgálat segítségével defibrillátor-kezelő tanfolyamot is szerveztünk azoknak, akik még nem rendelkeztek átadott készülékkel és azoknak is, akik igényelték a frissítő kurzust. Az előbb említett LIGA-értekezleten a pontvadászat kezdése előtti instrukciókat, a sorsolás kérdéseit egyeztetjük a résztvevőkkel.

Mivel rendkívül erős a somogyi bajnokságok mezőnye, így sok rutinos, rátermett játékvezetőre van szükség.

– Nagyon jól működik a megyék közötti átjárás, Baranyával és Tolnával is kiváló kapcsolatot ápolunk – hangsúlyozta Nemes Nándor, aki hosszú éveken át volt játékvezető és játékvezető-ellenőr is. – Így rendszeresen cserélgetjük a játékvezetőket, pláne egy kiesési, vagy egy felsőházi rangadónál, s ehhez ragaszkodom is. Ezzel is próbáljuk tompítani a támadási felületet. Jelenleg száztíz sípmesterünk van, de ebben a számban benne vannak az ellenőrök is. Úgy számoltuk, hogy körülbelül húsz százalékkal több kellene, mert akkor minden hétvégén, minden meccsen három sporttárs működhetne közre. Az valamennyire segítség, hogy szombaton és vasárnap is vannak meccsek, hiszen tudjuk forgatni a játékvezetőinket. Mi még viszonylag jobb helyzetben vagyunk, mint a többi megye, mert van elegendő számú játékvezetőnk, akik közül többen magasan jegyzettek. Büszkék vagyunk Tóth Kamillára, aki a téli frissítő kurzusok folyamán sikeresen teljesítette az elméleti és fizikai teszteket az országos játékvezetői edzőtáborban és az elmúlt évek teljesítménye alapján felkerült a női NB I.-es játékvezető-asszisztensi keretbe. Kiváló osztályzatokat kapott, azaz élt a kínálkozó lehetőséggel.

A megyei igazgatóság igazgatóját megkértük, nevezze meg azokat a csapatokat, melyek eséllyel pályáznak az arany­éremre, illetve a dobogó második és harmadik fokára.

– Figyelve az átigazolásokat, úgy gondolom, a dobogóért a Balatonlelle, a Nagyatád, a Kadarkút, szorosan mögöttük a Balatonkeresztúr, Nagybajom lesz harcban, de a sorrendre nem mernék vállalkozni – fűzte hozzá amolyan zárszóként.