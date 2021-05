Az első félidő után, 3–1-es vendégvezetésnél félbeszakadt a meccs Hetesen

A hétvégén a huszonötödik fordulóval folytatódik a Somogy megyei elsőosztályú labdarúgó-bajnokság, a mérkőzések egységesen 17 órakor kezdődnek, az ifiket 15 órakor szólítják pályára.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony Gergely hátat fordít Budapestnek

Több izgalmasnak ígérkező mérkőzést rendeznek a Somogy megyei elsőosztályú labdarúgó-bajnokság utolsó előtti, azaz 25. fordulójában, a mi választásunk a Balatonkeresztúr–Juta összecsapásra esett. A hazaiaknak még reális esélyük van egy dobogós helyezésre, sőt a vesztett pontok alapján ott vannak a második helyen. Ha Páli Norbert társulata nem bukta volna el a Segesd elleni idegenbeli találkozót, akkor igazából már hátra is dőlhettek volna. Az újonc Jutát érzékenyen érintette a koronavírus-járvány, volt olyan eset is, hogy nem tudtak kiállni, de halasztani sem akartak, így ellenfelük kapta a győzelemért járó három bajnoki pontot.

A 25. forduló párosítása. Szombat: Marcali–Somogysárd, Nagybajom–Segesd, Kadarkút–Hetes. Vasárnap: Balatonkeresztúr–Juta, Somogyjád–Balatonlelle, Toponár–Csurgó, Tab–Balatoni Vasas.

A góllövőlista élcsoportja: 1. Kuti Krisztián (Somogysárd) 24 gól, 2. Horváth Milán (Balatonkeresztúr) 20 gól, 3. Benke Bálint (Balatonlelle) 18 gól, 4. Gergulás Ferenc (Nagybajom), Kiss János (Hetes) és Németh Norbert (Toponár) 16-16 gól, 7. Decsi Richárd (Toponár), Körmendy Kevin Tamás (Balatonlelle) és Orsós Viktor Márk (Toponár) 14-14 gól, 10. Ivusza Gábor (Toponár) és Páli Norbert (Balatonkeresztúr) 13-13 gól. 12. Hrabovszki Zoltán (Balatonlelle) és Juhász Dávid (Segesd) 12-12 gól.

Két elmaradt mérkőzést is bepótoltak szerda este. A Marcali a tabellán éllovas Balatonlellét fogadta, a vendégek már a 15. percben Körmendy Kevin Tamás révén megszerezték a vezetést, ám az első fél­időben több találat már nem esett. A fordulás után Hidvégi George duplázta meg együttese előnyét, majd Jáger Roland is betalált, a hazaiak becsületgólját a hajrában Bradics Tamás szerezte.

A Balatonkeresztúr a Hetes otthonába látogatott, a vendéglátó egyetlen csere nélkül vállalta a játékot, s a 19. percben meg is szerezte a vezetést. Bartha Milán azonban szinte a középkezdés után egyenlített, majd nem sokkal később Páli Norbert is bevette a hazaiak kapuját és a balatoniak vezetőedzője a 42. percben is mattolta a hálóőrt, így kétgólos előnnyel vonulhattak pihenőre a keresztúriak. A folytatásra azonban nem jöttek ki a hetesiek, így félbeszakadt a mérkőzés. A győzelemért járó három bajnoki pontot vélhetően a tópartiak kapják majd.

Marcali–Balatonlelle 1–3 (0–1)

Marcali. V.: Schell Zs.

Marcali VFC: Parragi O. – Suchmann D. (Horváth D. a 88. percben), Németh N., Bojtor N., Varga B., Potyondi S. (Fejes R. a 78. percben), Szabó D., Bradics T., Bojtor B., Szegi Á., Szalai N. Vezetőedző: Fenusz László.

Balatonlelle SE: Bogdán Á. – Buzsák B. (Kovács D. a szünetben), Laczkó D., Hegedűs Gy., Hrabovszki Z. (Szántó Zs. a 81. percben), Körmendy K., Hidvégi G. (Jáger R. a 77. percben), Fila G., Balogh B., Benke B. (Zsíros B. a 85. percben), Neubauer M. (Bíró B. a 85. percben). Vezetőedző: Keszei Ferenc.

Gólszerzők: Bradics T. a 84. percben, illetve Körmendy K. a 15. percben, Hidvégi G. a 69. percben, Jáger R. a 78. percben. Hetes–Balatonkeresztúr 1–3-nál félbeszakadt

Hetes. V.: Babos.

Hetes Vikár SC: Buchenauer A. – Keszthelyi B., Nógely P., Lóki P., Galambos Á., Márton Cs., Prucsi M., Kurjancsek M., Horváth R., Ferenc D., Tabi T. Vezetőedző: Nógely Péter.

Balatonkeresztúr SK: Oswald D – Bartha M., Slezák B., Horváth M., Gelencsér A., Mózes K., nagy Sz., Páli N., Kozma M., Horváth D., Horváth S. Vezetőedző: Páli Norbert.

Gólszerzők: Márton Cs. a 19. percben, illetve Bartha M. a 20. percben, Páli N. 2 (a 24. percben, a 42. percben).

Az ifjúsági mérkőzés elmaradt.

A bajnokság állása