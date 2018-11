Az első idegenbeli sikerére hajt a BFC Siófok Mosonmagyaróváron

Alsóházi rangadót játszik a kiesés elől menekülő BFC Siófok, mely a sereghajtó a Mosonmagyaróvár otthonában lép pályára vasárnap 13.30 órakor.

Két pocsék formát mutató együttes találkozik; mindegyik a nyolcadik fordulóban nyert utoljára, vagyis nyolc nyeretlen bajnoki után vannak. Ezek után nem meglepő, hogy mindkét klub átesett már edzőváltáson, felemás eredménnyel. A házigazdák Várhidi Péter távozása óta Takács Péterrel a kispadon négy bajnokin két rúgott góllal egy pontot szereztek, míg balatoni oldalon Varga Attilát váltó Mihalecz István mérlege kilenc bajnokin öt rúgott góllal kilenc pont. Egyik sem ad örömre okot.

Mindkét csapatnál abban reménykednek, hogy véget ér a negatív sorozat, ám remélhetőleg ez a somogyiaknak jön össze, akiknek nem megy Mosonmagyaróváron, hiszen eddigi öt bajnokijukból négyen kikaptak. Mikor nyerjenek azonban, ha nem most, hiszen a korábban Siófokon játszó Forgácsot, illetve Kozmát és Heinrichet is a soraiban tudó óváriaké a leggyengébb teljesítmény hazai pályán: hét meccsen csak hat pontig jutottak. Mindössze a Soroksárt tudták legyőzni Szabó góljával, igaz a hajrában húsz percet emberelőnyben játszottak. Saját közönségük előtt ráadásul eddig mindössze három gólt rúgtak, amit látva az egy pont a minimum elvárás lehet Fehéréktől, ahogy az is, hogy – az elmúlt két fordulóban beszedett hét találat után – újra kapott gól nélküli meccset játszanak.

A balatoniaknak ez az óvári lesz a nyolcadik idegenbeli bajnokijuk és még nem nyertek, ám mikor törjék meg ezt a negatív szériát, ha nem most? Gyirmóton már nagyon közel álltak ehhez, talán most végre sikerül, minden estre az említett bajnokin betaláló Elek letöltötte eltiltását.