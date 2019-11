Az Érd nyerte a Balaton-parti sárdagasztást

Egy játékra szinte teljesen alkalmatlan pályán kapott ki a Greenplan Balatonlelle SE együttese a listavezető Érdtől az NB III. Nyugati csoportjának 14. fordulójában.

A napokban lezúduló nagymennyiségű csapadék következtében már az is kérdéses volt, hogy vasárnap lesz-e egyáltalán labdarúgó mérkőzés Balatonlellén, de Kubicsek Máté játékvezető végül is alkalmasnak ítélte a játékteret. Az már a bemelegítésnél is látszott, hogy bizony meg fog gyűlni a labdarúgók baja a talajjal, hiszen több alkalommal is elcsúsztak a helyeként bokáig érő vízben. A mérkőzés első perceiben mindkét csapat próbált alkalmazkodni a körülményekhez, melyek egyáltalán nem voltak ideálisak, hiszen a lapos passzok rendre megakadtak a tócsákban. Az első gól is ilyen körülmények között született, hiszen Kollega Krisztián a vízben megálló labdát tudta beadni, melyet Melczer Vilmos közelről passzolt a hálóba. A második félidőben sikerült megdupláznia előnyét az érdi csapatnak, miután Pál Szabolcs vett mellre egy felívelt labdát az ötös vonalánál, majd kapura fordult, s a nem túl erős lövését Kiss Konrád már nem tudta kirúgni a mezőnybe. A mérkőzést, melynek nagy sportértéke nem volt végül a talajhoz jobban alkalmazkodó listavezető Érd nyerte meg.

Greenplan Balatonlelle SE–Érdi VSE 0–2 (0–1)

Balatonlelle, 100 néző. V.: Kubicsek (Vörös, Rózsás).

Greenplan Balatonlelle SE: Bogdán Á. – Hrabovszki, Pap M. (Szegő, 77. p.), Kiss K., Balogh B. – Katona Gy., Kovács D. (Neubauer, 77. p.) – Fila (Benke, 71. p.), Körmendy, Laczkó – Pleszkán. Vezetőedző: Bőzsöny János.

Érdi VSE: Kertész F. – Pál Sz., Bozsoki, Csiszár Z., Németh G. – Koós, Kónya, Gera D., Melczer (Kalmár D., 87. p.) – Kollega K. (Pintér N., 78. p.), Mojzer (Balogh Á., 71. p.). Vezetőedző: Limperger Zsolt.

Gólszerzők: Melczer (17. p.), Pál Sz. (66. p.).