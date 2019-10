Az érdiektől is elhoznák a pontokat a siófoki lányok

A Győr és a Fradi elleni bajnokik után egy újabb fontos mérkőzés következik a Siófok KC számára, mely a legutóbbi szezonban negyedik Érd otthonában lép pályára szombaton, 14.30 órakor. Az összecsapást a Duna World televízió élőben közvetíti.

A Győr, FTC, Siófok hármas kiemelkedik a hazai mezőnyből ezért az érdi bajnokinak a balatoniak az egyértelmű esélyesei, akik remélhetőleg nem követnek el olyan hibát, mint az FTC a Debrecen ellen hazai pályán. Az utóbbiak ugyanis elhoztak egy pontot a fővárosból, vagyis idegenben is képesek voltak arra az eredményre a zöld-fehérek ellen, amire a Siófok hazai pályán. Az ilyen botlások pedig sokba kerülhetnek a végelszámolásnál.

A győri után az érdi Kobeticék második idegenbeli bajnokija, amit a papírforma ellenére – mely sima somogyi sikert ígér – nem szabad félvállról venni, mert eddig nem nyerni jártak oda. Utoljára 2015 novemberében jött össze a győzelem még Dalmose edzővel a kispadon Hrbkova utolsó pillanatban elért góljával. Izgalmas, magas színvonalú meccs és emlékezetes győzelem volt, ám az újabb siker azóta is várat magára! A legutóbbi szezonban néggyel kaptak ki a bajnoki bronzérmes, EHF kupa győztes balatoniak Lassource nyolc és Krpez hét góljának is köszönhetően, akik ezúttal nem lesznek ott a pályán. Az előbbi elhagyta a klubot, utóbbi pedig anyai örömök elé néz. Nélkülük azért más ez az csapat, még ha jött is a nyáron Bízik, Termány és Nascimento. Hogy milyen ahhoz adhat némi támpontot, hogy mindkét klub játszott a Fradival; a Siófok ugye ikszelt vele otthon, az Érd kikapott hárommal (28-31) saját közönsége előtt. Ebből sem lehet persze sok következtetést levonni, hisz a két találkozó közt volt 21 nap.

A siófoki szempontból „rizikót”a válogatott hét jelentheti, ilyenkor nagy kérdés, milyen állapotban térnek vissza a játékosok, milyen minőségben áll össze újra a csapat játéka. Moen edző minden esetre a klub honlapján leírtak szerint némileg meglepő módon – talán az előbbi miatt – kiélezett találkozóra számít, szerinte igazi rangadót fognak játszani. Keszthelyi Zoltán