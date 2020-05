Az erkölcsi kár mellett milliókat vesztettek a siófoki kézilabdások

Az erkölcsi és a sportszakmai veszteségek mellett 150 millió forintot bukott el azzal a Siófok KC, hogy az MKSZ nem hirdetett végeredményt a bajnokságban, az EHF-kupa döntő pedig elmarad.

A női NB I.-ben szereplő Siófok KC a legnagyobb vesztese a Magyar Kézilabda Szövetség azon döntésének, miszerint lezártnak tekinti a bajnokságot és nem hirdet végeredményt, s azok a csapatok indulhatnak a nemzetközi kupá(k)ban és abban, melyre az előző, azaz a 2018/2019-esben jogot szereztek. Egy tollvonás miatt kútba eshet tehát az SKC kiváló szezonja és a Bajnokok Ligája-álom. Igaz, az MKSZ még nem adta oda azt a BL-szabadkártyát, mely a nemzetközi eredmények alapján pluszban jár Magyarországnak.

Az SKC többek között hazai pályán legyőzte a verhetetlennek tartott Győri Audi ETO KC-t, a Ferencváros ellen pedig idegenben arattak diadalt. A nemzetközi porondon címvédőként bejutottak az EHF-kupában a legjobb négy közé.

– A játékosok, a szakmai stáb, a klub összes dolgozója és a szurkolók is, amit tudtak, azt megtették ebben a szezonban – mondta Fodor János, a Siófok KC ügyvezetője. – Büszkék vagyunk arra, amit együtt, közösen elértünk, már az idény előtt titkon bíztunk abban, hogy sikerül megvalósítani azt, amit elméletben elterveztünk. A céljaink végül összejöttek, de most nem tudjuk, hogy létezik-e ez az eredmény vagy sem.

Az MKSZ úgy zárta le a pontvadászatot, mintha meg sem történt volna, a csapatnál pedig mindenki csalódott volt.

– Súlyosan méltánytalan döntés született – hangsúlyozta. – Álmomban sem hittem volna, hogy egy olyan határozat születik, mely nem az adott tabella alapján zárja le a bajnokságot. Egy szóhoz ragaszkodtak végig, az pedig az „egységes” volt, ezt pedig nem értem, mert más-más a kiírása a férfi és a női NB I.-nek, ahogy az alsóbb osztályoknak is, így képtelenség egységes döntést hozni. Még azt is elfogadtuk volna, ha nem hirdetnek bajnokot – bár a szezon több mint 70 százaléka már lement –, de a helyezések alapján kérik fel a csapatokat a nemzetközi indulásra. Arról nem is beszélve, hogy Európában sehol sem született olyan döntés, mely teljesen figyelmen kívül hagyta a pályán nyújtott teljesítményt.

Az egyesület vezetősége tovább erősítette az együttest, hiszen világbajnokokkal és elismert válogatott játékosokkal erősítették meg a keretet.

– Ma már a vb-győztes, klasszis kézilabdázók is egyértelműen látják, milyen dinamikusan fejlődött az elmúlt 10 évben a Siófok KC, s ez a kulcsa annak, hogy minket választanak – tette hozzá. – A sportolókat nem biztos, hogy mindig én igazolom, hanem inkább az „öltöző”. Minden játékosnak vannak ismerősei abban a csapatban, ahová igazolni szeretne, s ők folyamatosan tartják a kapcsolatot. Kíváncsiak a körülményekre, anyagi helyzetre, a szakmai munkára a hangulatra, és ez nagyban meghatározza, egy-egy kézilabdázó elfogadja-e az ajánlatot. Persze azért mi is kellünk a szerződésekhez, mert fontos, hogy ne kizárólag a juttatások miatt jöjjenek Siófokra, hanem azokért a célokért, amit mi képviselünk.

A kialakult helyzetben csökkentették a játékosok fizetését, s ebben mindenki partner volt.

– Olyannyira, hogy a játékosaink tettek egy nemes gesztust, nagyobb arányban mondtak le a fizetésükről, egészen pontosan 30 százalékról, azért, hogy az őket kiszolgáló személyzetből senkit se kelljen elküldeni. Az ő javadalmazásuk is csökkent, de nem annyival, mint a sportolóinké, így mindenki megtarthatta a munkáját. Sokan mondják a játékosainkra, hogy zsoldosok, de most is bebizonyosodott, hogy ők is emberek, akik törődnek a klubjukkal és azokkal az emberekkel, akik velük törődnek. Ráadásul már úgy alakítottuk ki a jövő évi keretet, mint sportszakmailag, mind gazdaságilag, hogy a BL-ben is indulunk, ez tovább bonyolította a helyzetet.

A szurkolók ebben a nehéz helyzetben is mindvégig kiálltak a csapatért.

– Amikor – már több mint két évvel ezelőtt – átadtuk a Kiss Szilárd Sportcsarnokot, azt mondtam, nemcsak csapatot, hanem közösséget is akarunk építeni – elevenítette fel. – Mely a szurkolókból, a sportszerető siófokiakból is áll. Nem hittem, hogy a 4-es iskola után egy 1500-as arénát is meg fogunk majd tölteni. Ezek az emberek éjt nappallá téve követik az együttes életét, még ebben a holtidőben is. Kíváncsiak a játékosokra, a klubra, a szövetségi döntésekre és maximálisan kiállnak mellettünk, ahogy mi is mellettük, s ez így együtt egy jó közösséget alkot.

Tor Odvar Moen azt nyilatkozta az M4Sport csatornának, hogy fantasztikus két esztendőt töltött el Siófokon.

– A létező legnagyobb tisztelettel gondolunk Tor Odvar Moenre, az ajtónk mindig nyitva áll előtte – hangsúlyozta Fodor János. – Neki és stábjának köszönhetjük a legsikeresebb éveinket. Ha lenne egy mérkőzésmeze, akkor visszavonultatnánk, és a sportcsarnok egy főhelyére tennénk ki. Egy fantasztikus embert ismertünk meg személyében, kiváló volt a mentalitása, mindig higgadt, nyugodt tudott maradni, csak akkor emelte fel a hangját, ha tényleg szükség volt rá. Remélem a folytatás is ilyen lesz, igaz, Bent Dahl teljesen más ember, még annak ellenére is, hogy egy országból, egy kultúrából érkeztek.

Még bizonytalan a folytatás, hiszen még azt sem lehet tudni, mikor kezdődhet el a felkészülés a 2020/2021-es szezonra.

– A múltat le kell zárni – jelentette ki. – A következő idényről már zajlanak a szakmai egyeztetések, egy biztos, Bent hosszabb felkészülési időszakkal tervez, mint normál esetben. Azt is figyelembe kell venni, ki, mikor tud megérkezni a csapathoz. Napról napra tervezünk és alkalmazkodunk a mindenkori helyzethez. Azt is figyelembe kell venni, amíg az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) nem rakja össze a versenynaptárát, addig az MKSZ sem tud lépni.

Az EHF úgy döntött, berekeszti a második számú kupasorozatát, így az SKC nem védheti meg a címét.

– Elküldtünk az európai szövetségnek egy levelet, melyben vállaltuk volna a négyes döntő megrendezését, konkrétan a somogyi megyeszékhelyen, az új Kaposvár Arénában – árulta el a klubvezető. – Ezúton is szeretném megköszönni Szita Károlynak, Kaposvár polgármesterének a lehetőséget. Ez nemcsak Siófok és Kaposvár, hanem a megye és az ország hírét is vitte volna egész Európában, hiszen négy kiváló csapat küzdött volna meg a kupáért. Ennek minden költségét a város, a klub és a magyar szövetség állta volna, ezért nem értjük, miért nem kaptunk erre engedélyt. Szerintem 150 millió az a veszteség, melyet a magyar bajnokság befejezésével és az EHF-kupa-döntő elmaradásával elszenvedtünk. Mindig arra törekedtünk, hogy önfenntartóak legyünk, ha a következő idényben indulhatunk a BL-ben és ehhez hozzájöttek volna még az EHF-től kapott pénzek, akkor 90-95 százalékban elérhettük volna az önállóságot. Kijelenthető tehát, hatalmas arculcsapás ért minket.

Az EHF-kupa nem hozza, csak viszi a pénzt a klubok kasszájából, hiszen egyetlen fillér sem landol még a végső győztes számláján sem, ennek ellenére a somogyi együttes bevállalta, hogy tisztességgel, becsülettel, tudásának legjavát adva képviseli Magyarországot, aminek meg is lett az eredménye. Már csak azért is, mert a válogatottat az alapján (is) pozicionálják, milyen eredményt érnek el a klubcsapatai.

Már a legjobb kézilabdázók is szívesen igazolnak a Siófok KC együtteséhez

Mindenképpen megpályázzák a szabadkártyát a Bajnokok Ligájára. – Mi hivatalosan is jelezni fogjuk a szándékunkat a BL-re – húzta alá. – Már csak egy kérdés marad, a szövetség továbbítja-e az EHF-nek a nyilatkozatunkat, ha igen, akkor az európai szövetség dönt majd a sorsunkról.

A klubvezető azt is elmondta, egyetlen döntéssel semmissé tették 11 év kemény munkáját. – Amikor Franciaországban vagy éppen Horvátországban játszottunk, vagy legyőztük a Győrt és a Fradit, láttam a szurkolóink, játékosaink arcán a felhőtlen örömöt, ez örökre belém ivódott – emelte ki. – Nantes-ban ismeretlen magyarok – akik több száz kilométer utaztak – között álltam, s nem azt nézték, milyen országból jöttek az játékosaink, hanem azt, milyen teljesítményt nyújtanak, és mennyire tudnak küzdeni egy magyar csapatért, egy magyar városért és az országért.

A drasztikus döntések az utánpótlást is érzékenyen érintették. A szakmai vezetés az NB II-es csapatra, mely vezette a bajnokságot, építette fel az elmúlt évek utánpótlás munkáját. Az egyletben kizárólag fiatalok kaptak szerepet, akik az NB I/B-ben tovább fejlődhettek volna, és idővel az élvonal meghatározó sportolói lehettek volna. Így azért is küzdeni fognak, hogy egy osztállyal feljebb léphessen az NB II.-es csapatuk.

Siófokon továbbra is nyitva áll az ajtó Kobetic előtt

Fodor János kitért Andrea Kobeticre is, hiszen felröppent a hír, mégsem fejezi be a pályafutását, hanem marad Siófokon. Az ügyvezető kiemelte, nem szabad egy személy érdekét a csapat elé helyezni. Számára mindenki egyformán fontos, a legkisebbektől kezdve egészen a felnőttekig. Tárgyaltak a balátlövővel, szerették volna meggyőzni, hogy még egy évet maradjon.

Az SKC ajtaja nyitva áll előtte, ha úgy dönt, vállal még egy szezont, akkor örömmel fogadják, de jelenleg úgy kezelik az ügyet, hogy Kobetic meghozta a végső döntését. Arról egyeztetnek jelenleg, hogy a menedzsment, a szakmai vezetés része legyen, hiszen olyan tapasztalata, kapcsolati tőkéje, rutinja, tudása és dinamikája van, melyet szívesen kamatoztatnának Siófokon.