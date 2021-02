Az Európa Ligában javíthatnak a siófokiak

Folytatódik az Európa Liga; a csoportját veretlenül, három meccs után öt ponttal vezető Siófok KC a román Dunarea Brailát fogadja vasárnap 14 órakor. A találkozót a Sport1 televízió élőben közvetíti.

A balatoniak nagy lehetőség előtt állnak, hisz egy estleges sikerrel végleg lerendezhetik a továbbjutásukat a csoportból, két fordulóval a zárás előtt, így tét nélkül kelhetnének útra Krasznodárba, illetve fogadhatnák a Fleuryt. Romániában tizenöt napja Kobetic és Aousten nélkül is nyertek háromgólos hátrányból fordítva, így most is esélyesnek számítanak. Nagy kérdés az, hogy ezúttal milyen teljesítménnyel rukkolnak elő? Az óvári bajnoki előtt még azt mondta Zovko edző, hogy az két jó formában lévő csapat rangadója lesz, ám simán elbuktak. Pedig már-már úgy tűnt, hogy a nyolc veretlen mérkőzéssel, melyből hetet győzelemmel vívtak meg, sikerült maga mögött hagynia a klubnak a korábbi nehéz időszakát, és helyre állt a rend.

Az óvári vereséggel a bajnoki bronzérem is elúszni látszik, viszont az európai kupaszereplés ad egy lehetőséget arra, hogy ebben a szezonban is alkossanak valami maradandót, ami bizonyára ösztönzőleg hat a játékosokra. A küzdeni tudásukra pedig nagy szükség lesz, mert ez a hétvégi vélhetően hasonló összecsapás lesz, mint a romániai. Figyelmeztető jel az is, hogy Krasznodárból is ponttal távozott a Braila (25-25), ami jól mutatja, hogy amíg esélyt éreznek, addig nem fogják feladni, koncentráltan kell ellenük játszani.

A balatoniakhoz hasonlóan a román együttes sem remekel a bajnokságban, Siófokra két bajnoki vereség után érkeznek. Igaz, ebből inkább csak a bajnoki tabellán harmadik Valcea elleni, idegenbeli volt fájó, hisz vezettek a félidőben, Serban fantasztikusan védett, ám Udriștoiu piros lapja erősen befolyásolta a mérkőzést, melyen a korábbi siófokiak közül Gonzalez hatot, a magyar válogatottnál elfelejtett Elghaoui pedig hármat dobott a Brailának, melyből Dmitrovic volt a mezőny legeredményesebbje nyolccal. Az utóbbi a listavezető, veretlen Bukarest elleni hazai találkozón is kitett magáért, azon is nyolcig jutott, ám csapata így is tizennéggyel simán kikapott (24–38) a Neagu vezette fővárosiaktól.

Nagy lehetőség előtt áll a Balaton-parti együttes a nemzetközi porondon

Fotó: Németh András