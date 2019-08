Az optimistekkel is szelet fogtak a bajnok kapitányok

A BL YachtClub negyedik alkalommal hívta egy kis vetélkedésre a Balaton középső medencéjének hajósait. A megméretésen 28 vitorlás szelte a magyar tengert.

Immáron negyedik alkalommal csábította egy kis barátságos erőpróbára a Balaton középső medencéjének hajósait a BL YachtClub kikötője. A Karsailing VSE szervezésében három osztályban, yardstick I., yardstick II. és yardstick III. összesen 28 hajó nevezett a túraversenyre.

– A verseny korábban a BL YachtClub háziviadala volt, de már kinőtte magát, így a szomszéd kikötőkből is folyamatosan érkeznek hajók, sőt idén még Alsóörsről is jöttek, így népes mezőny indult el – tudtuk meg Cziráki Mártától a rendezvény szervezőjétől. – Teljesen nyitott volt a verseny, hiszen yardstick I., II., III. hajóosztályokban, valamint abszolútban is értékeltük az indulókat. A megméretésen közel harminc hajó rajtolt el, s 140 felett volt a részvevők száma.

– Egy óra parti halasztással indultak a hajók, mert az előrejelzések egy délnyugati szelet jósoltak, ami menetrendszerinti pontossággal meg is érkezett – folytatta Cziráki Márta. –A pályát Balatonszepezd, Révfülöp és Balatonlelle között jelöltünk ki a hajósoknak. A versenyt, melynek távját mindenkinek sikerült teljesítenie, idén is a sportszerűség és a kitűnő hangulat jellemezte. Remek időpontot választottunk, mivel nem rendeztek nyugati medencében erőpróbákat, így aki egy kicsit mérkőzni akart, az eljött. Sőt, a csapatoknak jó alkalom volt a bajokságokra való felkészülésre is. A viadal lezárásaként optimistekkel rendeztük meg a bajnokok bajnokságát. Ez annyit jelentett, hogy hogy a hajóosztályok nyertes kapitányai beültek ezekbe a pici optimistekbe és ezzel megmérkőztek a bajnokok bajnoka címért a balatonlellei kikötőben.

A versenyt végül abszolútban a Mix nevű hajó nyerte meg, amely a BL YachtClubban áll, így tulajdonképpen otthon maradt a trófea, hiszen az előző évben a Zamina szerezte meg az első helyet, amely szintén Balatonlellén parkol. A győztes hazavihette a Lelle Kupát, ami egy vándorserleg, így a Mixet és kormányosát, Radnóty Zoltán visszavárják a szervezők a következő évi küzdelemre is.

Az eredményhirdetést követően, a jó hangulatú viadal befejezéseként pedig egy közös vacsorával és a Budapest Bangó Band koncertjével zárták a Lelle Kupát a hajósok.

– Már hagyományt teremtettünk a versennyel, hiszen sokan számítanak rá, többen visszajárók. Már elkezdtük beharangozni a téli versenysorozatainkat is, ami még messze van, hiszen decembere első hetében indulnak a téli regatták a Mikulás kupával.

Eredmények. Abszolút: 1. Mix (kormányos: Radnóty Zoltán). YS I.: 1. Happy Merida (kormányos: Medgyesi Csaba), YS II.: Blue Jay (kormányos: Draskóczy Katalin), YS III.: 1. Vig (kormányos: Vig János).