Az ország első SUP-versenyén eveztek Balatonlellén

Magyarországon először Balatonlellén rendeztek Harbour Summitot, mely egy Surfski- és SUP-verseny. Az eseményen mintegy harminc induló és rengeteg tesztelő vett részt.

Hagyományteremtő szándékkel szervezték meg Balatonlellén a Harbour Summit – Surfski és SUP versenyt, melyen, bár még sohasem rendezte még csak hasonló megméretést sem, sokan vettek részt, s még többen próbálták ki az eszközöket.

– Ha a kajak-kenut vesszük alapul, akkor az előbbihez hasonlít leginkább a surfski utóbbihoz pedig a SUP – mondta Foltán László, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szabadidősport-szakágvezetője. – A surfski egy szörf-kajak kombó, melyet a nagyobb hullámokra találtak ki. A hajó tetejére kell ráülni, s mivel zárt, így nagy szélben sem folyik bele a víz. Természetesen különböző deszkák vannak a piacon, azaz a teljesen amatőrök és a profik is megtalálják a hozzájuk leginkább illő eszközt.

A SUP is egyre népszerűbb hazánkban, a balatoni strandokat gyakorlatilag uralja ez a deszka. – A családok, baráti társaságok kiviszik a saját eszközüket, felfújják a parton és már vízre is szállhatnak – tette hozzá. – Ami a legjobb, hogy bárki könnyedén megtanulhatja, hiszen nagy a menetstabilitása és nagy élményt nyújt.

A balatonlellei versennyel a sportág népszerűsítése volt a célja a szövetségnek. – Minél szélesebb körben meg akarjuk ismertetni a kajak-kenut, ki szeretnénk építeni egy tömegbázist – hangsúlyozta Foltán László. – Nem csak a versenypályákon akarunk jelen lenni, hanem a strandokon is, hiszen egy nyári sportágról van szó, s a tapasztalatok szerint egyre könnyebb megszólítani az embereket.

Az erőpróbán harmincan vettek részt, de sokan voltak, akik csak ki akarták próbálni a sportág(ak)at. Folyamatosan vízen voltak a deszkák, azaz óriási volt az érdeklődés, így a célt, amit kitűzött maga elé az MKKSZ, azt elérte tehát már most eldőlt, jövőre is megrendezik a versenyt, de már sokkal nagyobbat mernek álmodni.

– A megméretésre két kategóriában lehetett nevezni, volt egy hosszabb (három kilométer) és egy rövidebb táv (hatszáz méter), s a hölgyek és az urak külön-külön szálltak vízre – emelte ki. – A váltóban, mely osztatlan sikert aratott, is hatszáz métert kellett teljesíteni, de volt két kritérium: egy-egy SUP-osnak és egy surfskisnek kellett teljesíteni az etap(oka)t, illetve egy-egy nő és férfi alkothatta a csapatot.