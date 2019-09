Az ország legjobbjai versenyeztek a zselickislaki porfelhőben

Újra felbőgtek a motorok a zselickislaki katlanban, ahol a Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) nyílt nemzeti Gold Fren-Moto Complet motokrossz bajnokság és kupa negyedik fordulóját rendezték.

Ahogy a versenyzők azt már megszokhatták ezúttal is remekül előkészített pályára várta őket Zselickislakon. A magyar országos bajnokság utolsó előtti futamára rengeteg néző volt kíváncsi, ami nem is csoda, hiszen hazánk legjobbjai küzdöttek meg egymással. A zselickislaki pályán 1993 óta rendeznek magyar bajnoki futamokat, korábban Tóth László, az utóbbi években pedig már idősebb Németh Kornél felügyeli azt, hogy egy-egy viadal során miden a lehető legnagyobb rendben történjen.

– Az egész magyar élmezőny képviseltette magát a versenyen, amely a második volt a nyári szünetet követően – mondta idősebb Németh Kornél, a verseny főszervezője. – Összesen száztíz motoros vett részt a futamokon, ami egy nagyon pozitív szám a magyar bajnokik tekintetében. Többek közt a bajnokság a két éllovasa, Szvoboda Bence és Hugyecz Erik is rajthoz állt a HTS KTM Team színeiben. Sőt, külföldről, Ausztriából, Szlovéniából és Romániából is érkeztek versenyzők. Óriási küzdelmeket láthattak a nézők a pályán, amire rengeteg vizet locsoltunk a több mint harminc fokos melegben.

Cseh bajnokként érkezett a zselickislaki katlanba Szvoboda Bence. Az MX1-es kategóriában versenyző kaposvári motoros először állt rajthoz a somogyi megyeszékhely mellett lévő pályán. Az öt fordulós magyar sorozatból eddig három kört rendeztek, ezek mindegyikén diadalmaskodott Szvoboda Bence, aki így a negyedik etap előtt húsz pont előnnyel vezette a magyar MX Open bajnokságot csapattársa, Hugyecz Erik előtt. A két versenyző nagy csatát vívott egymással Zselickislakon, s végül mindketten 47 ponttal zárták a szombati két futamot.

– Ez a helyszín nagyon különleges számomra, hiszen már hat éve Kaposváron élek – fogalmazott Szvoboda Bence, aki cseh bajnokként érkezett Zselickislakra. – Mindig is szerettem volna itt versenyezni, de eddig soha nem jött össze, mivel ezekben az időpontokban külföldön voltak futamaim. Most viszont úgy alakult, hogy sikerült rajthoz állnom. Ezt a döntést részben a vállam és a csapat miatt hoztuk meg, de több szempontból is remeknek bizonyult, hiszen a tizedik magyar bajnoki címemre hajtok, amihez még közelebb kerültem. Másrészről a vállam az elmúlt két hétben kétszer is kiugrott, ezért sem utaztunk el az ezerkétszáz kilométerre lévő németországi versenyre. Örülök annak, hogy a csapat szinten ezt a döntést hoztuk meg, hiszen rengeteg szurkoló, köztük sok barátom jött el Zselickislakra, így jó érzés volt itt versenyezni. A cseh bajnoki cím megnyerésekor a közönség az ellenfelemnek szurkolt, most viszont kárpótolt az, hogy láttam az ismerőseimet a pálya szélén.

A mezőnyben egyedüli nőként csak Horváth Zsófi vette fel a kesztyűt a fiúkkal. Az ifjú hölgy édesapjával közösen, a fejlődése érdekében döntött úgy, hogy a 85 ccm-es kategóriában a Congen kupán és a Dél-MX futamokon is a fiúk között versenyez.

– Édesapám révén rengeteget jártam motokrossz versenyre, s megtetszett ez a sportág – válaszolt arra a kérdésünkre Horváth Zsófia, hogy miért választotta a motokrosszt. – Először csak házi versenyeken indultam, majd az országos bajnokságon is rajthoz álltam. Jelenleg pedig három küzdelemben is érdekelt vagyok, hiszen az országos bajnokság mellett a Congen kupában és Dél-MX sorozatban is versenyzem. Előbbiben a lányok között a második helyen álltam a zselickislaki forduló előtt, ahová a vetélytársam nem jött el, így jó eséllyel indulok az első helyért a hátralévő két versenyen. A szombati futam annyira nem sikerült jól, bár a fiúk nagyon figyeltek rám, de ezen, a számomra nehéz pályán nem ment annyira a versenyzés.