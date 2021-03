Az OSE-Lions együttesét is legyőzte a Kaposvári KK alakulata

A harmadik bajnoki fordulóban elmaradt mérkőzést pótolták a mérkőző felek az alapszakasz keretében. A hazaiak már nincsenek versenyben a felsőházi rájátszásért, ám ezt a vendégek számára matematikailag legalább is még lehetséges volt a találkozó előtt.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev jelöltségétől tart leginkább a Momentum

A somogyiaknál a sérült ujja miatt a héten műtött Révész Ádám, valamint az újabb térdműtét után lábadozó Hock Gergő hagyta ki a mérkőzést. Az oroszlányiak vezetőedzője, Sebastjan Krasovec pedig a sérült Bíró Olivérre nem számíthatott. A somogyiaknál Miliszavljevics kapott helyet a kezdőcsapatban, mert Rivers ezúttal a négyes posztra, Allen pedig az ötösre került Révész hiánya miatt.

Anda szerezte a meccs első találatot, s mivel Allen kihagyta a zsákolását percekig várattak magukra az első kaposvári pontok. Aztán Allen egy szerzett labda után bemutatta, hogy tud ő zsákolni, ha kicsit jobban figyel, így a hazaiak az ellenfél nyomába eredhettek. Remekül céloztak az oroszlányiak, akik Lazics edző időkéréséig 2–11-re léptek meg. Javult is Krnjajszkiék teljesítménye, elsősorban a védekezés vált hatékonyabbá, a szerzett labdák után Curry tripláját követően pedig már 16–16 állt a táblán. A második negyedben fej-fej mellett haladtak a csapatok, Allen és Hendlein révén hatékony volt a Kaposvár, amely egy szép Rivers zsákolással 31–27-re alakította az állást. Hendlein 2+1-ével pedig a tíz pontot is átlépte a különbség. A szünet előtt Bogdán is betalált távolról, a félidő pedig 45–30-al zárult. A pihenőt követően megkezdte a felzárkózást a Washington hármasával tíz ponton belülre kerülő Oroszlány, kikényszerítve így Lazics edző újabb időkérését. A legjobbkor jöttek Allen pontjai, de Washingtont nem tudták tartani a hazaiak. Rivers óriási zsákolása után Illés triplájával, majd Anderson ziccerével fordított a 15 pontos hátrányt ledolgozó vendégcsapat. Morris Curry javított dobószázalékán, Baki pedig remek védekezéssel szállt be a meccsbe. Krnjajszki 2+1-es akciójával egy 11–0-ás szakaszt teljesített a Kaposvári KK, amely ezzel a találkozót is megnyerte.

Kaposvári KK–OSE Lions 84–69 (18–19, 27–11, 12–21, 27–18) Kaposvár, Kaposvár Aréna, zárt kapuk mögött. Vezette: Benczur T., Török R., Balogh Gy. Kaposvári KK: Curry (22/9), Krnjajszki (13), Miliszavljevics (5/3), Rivers (12), Allen (18). Csere: Hendlein (11), Bogdán (3/3), Baki (-). Vezetőedző: Nikola Lazics. Edző: Szőke Balázs, Filipovics Gordan. OSE-Lions: Washginton (22/6), Anderson (8), Abell (7/3), Bailey (9), Anda (3). Csere: Garamvölgyi (-), Illés (14/12), Morgan (6), Mucza (-). Vezetőedző: Sebastjan Krasovec. Szakmai igazgató: Fodor Péter. Az eredmény alakulása. 3. perc: 0–2. 7. p.: 11–16. 12. p.: 22–21. 17. p.: 35–27. 22. p.: 47–36. 27. p.: 52–46. 32. p.: 63–62. 37. p.: 72–62. Jók: Krnjajszki, M. Curry, Hendlein, Allen, illetve Washington, Morgan, Illés.

Nikola Lazics: – Megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. Nagyon rosszul kezdtünk, utána a második negyedben jól játszottunk , jó ritmusban voltunk és jól védekeztünk. Futottunk és sok könnyű pontot dobtunk. A harmadik negyedben megint rosszul kezdtünk, ekkor a saját játékát tudta játszani az Oroszlány. Készültünk erre a héten, de nem jól reagáltunk. Aztán megint megtaláltuk, hogyan tudunk nyerni. A kulcspillanatokban megint jól védekeztünk és megérdemelten nyertünk.

Sebastjan Krasovec: – Gratulálok a Kaposvárnak a győzelemhez! Két könnyű ziccerrel fordítottak az elején és lendületet kaptak, védekezésben, valamint támadásban is jobbak voltak. A második félidő mi kezdtünk jobban, aztán a faultproblémák zavartak minket. Voltak játékosaim, akik jobban és voltak akik gyengébben kosárlabdáztak, de összességében csapatként nem játszottunk jól. Ezt jól jelzi, hogy csak tíz asszisztunk volt összesen. A legvégén pedig már nem koncentráltunk eléggé és olyan kosarakat engedtünk a Kaposvárnak, amelyekre pedig készültünk.