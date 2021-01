Az összes teszt negatív lett, elkezdhették a felkészülést

Megkezdte a felkészülést a másodosztály tavaszi szezonjára az idén alapításának századik évfordulóját ünneplő BFC Siófok, melynek keretében mindössze két-három változás történhet Mihalecz István szakmai igazgató szerint.

Nem vár könnyű folytatás a kieső és a hetedik helytől egyaránt hat pontra, tizenharmadik helyen telelő balatoniakra, akik rögtön két debreceni találkozóval kezdenek. A tizenhét bajnokiból kilencet játszanak vendégként, a tabellán mögöttük álló hét klub közül négyhez is utaznak.

– Két-három helyen változhat a keretünk, elsősorban fiatalokban, 25 év alatti labdarúgókban gondolkodunk – mondta Mihalecz István sportigazgató, aki arra a kérdésre, hogy a másodosztály ritmusát remekül felvevő, januárban tizenkilencedik születésnapját ünneplő, a Honvéd kötelékébe tartozó Horváth Milán marad-e a csapatnál igennel felelt. – A legfontosabb, hogy mindenki egészséges, az összes tesztünk negatív lett. Erdélyi Botond az egyetlen, aki más jellegű munkát végez, ám egy-két hét múlva csatlakozhat a többiekhez. A Honvéd labdarúgója Cipf Dominik is velünk készül, a tavasszal kölcsönben ugyanis nálunk marad.

Az ősszel még a Honvéd kötelékéhez tartozó, kooperációs szerződés keretében érkező Czipfnek kifejezetten jól sikerült az ősz, hisz négy bajnokin 253 percet játszott, és mégis két góllal zárt, a második három pontot ért a Budaörs ellen, összehasonlításként Gaál Bálint például ugyanennyi találatát 17 bajnokin 1221 perc alatt érte el. A balatoniakhoz kapcsolódó hír, hogy a náluk ősszel egy találkozón pályára lépő, szintén a Honvédtól érkező Tóth-Gábor Kristóf viszont már Kazincbarcikán szerepel januártól.

A bajnokság mellett a Magyar Kupa is ad feladatot a BFC Siófoknak, amely ha legyőzi a Taksonyt, akkor a folytatásban a legjobb nyolc közé jutásért játszhat! Az új lebonyolítási rendnek és a szerencsének köszönhetően akár onnan is továbbléphetnek Balogh Benitóék, vagyis ez a sorozat hatalmas lehetőség számukra, hogy a centenáriumi évben valami emlékezeteset alkossanak, ráadásul mindez jelentős anyagi bevétellel is párosulna. Van más is, ami felejthetetlenné tehetné ezt a jeles évfordulót, ha végre elindulna Siófokon is az a stadionrekonstrukció, amely évek óta várat magára. A balatoniak teljesítményükkel rászolgáltak erre, hisz mindössze huszonhárom klubnak van náluk több élvonalbeli szezonja, ráadásul azok közül kilenc vagy megszűnt, vagy náluk alacsonyabb osztályban játszik. Az elmúlt mintegy negyven évben meghatározó szereplői voltak a magyar labdarúgásnak, és nem csak a Magyar Kupa-győzelmük miatt.

Négy felkészülési mérkőzést játszanak a balatoniak

A felkészülés alatt január kilencedikén 13.30 órakor a Honvéd, tizenharmadikán tizenhárom órakor a ZTE, tizenhatodikán tizenhárom órakor pedig a Szombathelyi Haladás otthonában lép pályára a BFC Siófok. A főpróbát viszont hazai környezetben tartják huszonharmadikán délelőtt tizenegy órakor a harmadosztályú Nagykanizsa ellen.

Az NB II.-es bajnokságot a DVSC (48 pont) vezeti, megelőzve a PMFC (40 pont) és a Budaörs (39 pont) együttesét. A BFC Siófok huszonhat ponttal a tizenharmadik helyen áll.

Fotó: Németh András