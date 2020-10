Az ősz legjobban várt rangadója jön a megyei bajnokságban

A kilencedik fordulót rendezik a hétvégén a Somogy megyei elsőosztályú labdarúgó-bajnokságban, mi a Balatonkeresztúr–Balatonlelle mérkőzésre fókuszálunk.

Az őszi szezon egyik legjobban várt mérkőzését rendezik vasárnap 15 órától a Somogy megyei elsőosztályú labdarúgó-bajnokságban, az első helyezett Balatonkeresztúr ugyanis a második Balatonlellét fogadja, igaz a vendégek két meccsel kevesebbet játszottak, s a vesztett pontok alapján jobban állnak. De nemcsak a helyezések miatt lesz rangadó, hanem azért is, mert két a tóparti együttes feszül egymásnak. A hazaiak eddigi nyolc mérkőzésükön hét diadalt arattak, s csak a Nagybajomtól kaptak ki, míg a lelleiek öt győzelmük mellett egy döntetlent játszottak. A házigazda huszonhatszor, míg a Balatonlelle harmincszor vette be ellenfelei kapuját, s mindkét gárda mindössze öt gól kapott.

– Az idény elején kevesen gondolták volna, hogy a Keresztúr–Lelle lesz az ősz csúcsrangadója – mondta Páli Norbert, a Balatonkeresztúr vezetőedzője. – Azt mindenképpen ki szeretném emelni, hogy szerintem a bajnokság legjobb csapatával fogunk találkozni. Ennek ellenére hazai pályán mindenképpen jó eredményt szeretnénk elérni, tehát nem feltartott kézzel futunk ki a gyepre. Ha a hazai eredményeinket vesszük alapul, akkor bármi megtörténhet az összecsapáson.

A jó eredményekhez nem elegendőek a jó játékosok… – … hanem csapategység is kell – hangsúlyozta. – Erre eddig sem lehetett panasz, de a jó teljesítmény még többet hozzátettek ehhez. Több edzést tudunk tartani és a srácok is élvezik, hogy ott vagyunk a tabella elején, ez ugyanis nagyon régen fordult elő Balatonkeresztúron, s ez is ösztönzi őket arra, hogy még jobban odategyék magukat.

A vezetőedző kiemelte: élőben megnézett egy Balatonlelle-meccset, illetve, amelyek fent vannak az interneten azokat is. – Minden csapatnak van gyenge pontja, így a vasárnapi riválisunknál is felfedeztem olyan területet, ahol meg lehet őket zavarni, s így akár a győzelmet is kiharcolhatjuk – emelte ki. – Nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, az elsőtől az utolsó percig nagy koncentrációval és kevés hibával kell játszanunk.

– Nagyon készülünk a találkozóra és tiszteljük az ellenfelünk eredményeit – fogalmazott Bőzsöny János, a Balatonlelle vezetőedzője. – Nyolcból hét találkozót megnyertek, s ez nem lehet a véletlen műve, de úgy megyünk fel a pályára, hogy mindenképpen győzni akarunk, hiszen sohasem titkoltam a futballról alkotott nézeteimet, s természetesen ezután sem fogom.

A saját utánpótlására is bátran számíthatnak a csapat vezetői.

– Minden mérkőzésen 4-5 húsz év alatti focista szerephez jut, sőt 16-17 éves srácok is mezt húzhatnak, nevezetesen Buzsáki Barna és Kis Tamás – mondta. – Őket próbáljuk beépíteni a csapatba, hála Istennek nagyon jól szerepelnek az utánpótlás bajnokságban, s amikor a felnőtteknél kapnak szerepet, akkor nem gyengül a csapat. Erre jó példa a Somogysárd elleni második félidő. De a keddi edzésen az őket övező közeg hurrá-hangulatáról egy kicsit el kellett beszélgetni velük. A fiatalokat már akkor küldöm be, amikor elfáradt az ellenfelünk, így egy kicsit könnyebb nekik, de ez természetesen ez semmit sem von le az ő teljesítményükből. Ez a meccs alkalmas lesz arra is, hogy megmérettessük, mennyire mély és jó a keretünk.

Bőzsöny János hangsúlyozta: kezdeményező, győzelemre törő együttes fut majd ki a pályára vasárnap 15 órakor, s rá akarják majd erőltetni az akaratukat ellenfelükre.