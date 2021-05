Az osztrák bajnokhoz szerződött a Fino feladója

Ezt ne hagyja ki! A politikai gátlástalanság iskolapéldája Dobrev Klára állítása 2006-ról (videó)

Tovább fogyatkozott a Fino-Kaposvár férfi röplabdacsapata. A két orosz légiós, Vitalij Melnikov és Ilia Makarov után Kalmár Ákos is elköszönt – Melnikov hazatért Oroszországba, Makarov és Kalmár pedig az Extraliga újonca, a Bp. Kistext SE-ben folytatja –, most pedig a 23 éves válogatott Keen Cameron is kezdhet lassan csomagolni. Őt az az osztrák Graz szerződtette, amely idén története során először elhódította Ausztriában a bajnoki címet, s a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Koch Róbert és a szintén egykoron Kaposváron (is) megfordult Mózer Zoltán az edzője. Kérdéses az ukrán Denys Veletsky további sorsa is. Távozók tehát vannak szép számmal, új játékosról viszont még nem tudunk beszámolni.

Keen Cameron saját nevelésű játékos, 2014-ben debütált a Fino-Kaposvár nagy csapatában. A bajnoki pontvadászatban három aranyat (2015–2017), két ezüstöt (2018 és 2021) és egy bronzot (2019) gyűjtött, míg a Magyar Kupából két aranyat (2015–2016), egy ezüstöt (2021) és ugyancsak két bronzot (2018 és 2020) őriz. Mindegyik kaposvári korosztályos csapattal a dobogó tetején feszíthetett, a diákolimpiákon öt érmet (egy aranyat, két ezüstöt és ugyanennyi bronzot) gyűjtött össze.