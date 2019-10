Az újoncok ellen csatáznak a héten a balatoniak

Az érdi vereség után a feljutó, a táblázat utolsó helyén álló Szent István SE otthonában, a Monor Városi Sportcsarnokban lép pályára a Siófok KC csütörtökön, 18 órakor.

Újonc hetet tart a Siófok; Tomoriék csütörtökön Monoron a Szent István, vasárnap pedig Répcelakon a Szombathely ellen lépnek pályára. Ez a két bajnoki remek alkalom, hogy feledtessék az érdi kudarcot, mellyel kapcsolatban Moen edző arra figyelmeztetett, hogy azzal még semmi sem dőlt el, a szezonból rengeteg van hátra. Valóban, ám a régóta vágyott második helyet így már nagyon nehéz lesz megszerezni, főleg, ha nem nyernének a Népligetben! Sőt, az Érd mellett a DVSC is remekül elkapta a rajtot, így nem véletlenül mondta a párducok szakvezetője, hogy mostantól minden összecsapáson a legjobbjukra lesz szükség. – A magyar bajnokságban minden meccs kőkemény, nem becsülhetünk le senkit – jelentette ki Tor Odvar Moen, a siófokiak vezetőedzője.

– Nagy kár, hogy ez már az érdi bajnoki előtt nem tudatosult az „érintettekben”. Úgy tűnik egy szoros meccs Győrben és egy döntetlen otthon a Fradival – melynek otthonában DVSC is ikszelt – sokakat elaltathatott.

Az újonc Szent István elleni bajnoki sok izgalmat nem tartogat, egy csak magyar játékokkal felálló, eddig négyből négyszer kikapó együttes az ellenfél, melynek átlagéletkora ráadásul 23,8 év. A legeredményesebb kézilabdázójuk a négy bajnokin húsz akciógólig jutó, mindössze huszonkét éves Monori. A házigazdáknál akadnak volt siófokiak is Scheffer, illetve Gercsó személyében. Sőt, a fővárosiak játékosa Schneider is, aki ebben a szezonban még nem játszott pedig 145 találatával főszerepet vállalt a feljutásban, ám térdműtét után csak tavasszal térhet vissza a pályára az élvonalban Siófokon debütáló kézilabdázó. Az erőviszonyokat jól mutatja az is, hogy az a Szombathely, mely tizenkilenc góllal (40-21) kapott ki Siófokon, az néggyel (28-24) nyerni tudott a Szent István otthonában. Ezek után nem lehet tehát kérdéses az újabb balatoni győzelem a biztos kiesőnek kikiáltott ellenfél otthonában. Keszthelyi Zoltán