Az újoncot fogadja a a formában lévő Siófok

A legutóbbi három bajnokiját megnyerő, a jelenleg feljutást jelentő második helyen álló BFC Siófok, az újonc, a tabellán tizennegyedik Szolnokot fogadja, szerdán, 19 órakor.

A balatoniak az egyértelmű esélyesei a párharcnak, a vendégek eddig két degenbeli meccset játszottak (Budafok, Haladás) és ezeken gólt sem rúgtak, kaptak viszont hatot egyenlő elosztásban! Meglepetés lenne, ha ezek után Siófokról három ponttal távoznának… A legutóbbi saját közönségük előtt kaptak egy hármast a Gyirmóttól, melyen a Siófokon is megfordult belső védő Papp Szilárd piros lapot kapott, így Csábi József edző egyik alapembere ezúttal hiányozni fog.

Nem csak Papp, hanem a szolnokiak négy góljából hármat vállaló Simon Attila és Volent Roland is magára húzta már a kék-sárga mezt. Az előbbi játéka igazán emlékezetesre sikerült, hisz 13 élvonalbeli bajnokin 9 találatot ért el. A harmadosztályban legutóbb 27 góllal járult hozzá a Szolnok feljutásához, most pedig öt bajnoki után két találatot jegyez.

Volent kétszer is megfordult Siófokon, első alkalommal hat bajnokin egy, majd legutóbb tavaly 14 bajnokin hat találatot ért el a másodosztályban. Az utóbbi nem is rossz mutató, ám a támadó mégis inkább Gyirmót felé vette az irányt.

A siófokiak balmaziak elleni, első hazai bajnokija azért figyelmeztető Horváth Attiláéknak, hogy a sikerért bizony az első perctől meg kell dolgozni és kellenek hozzá a jó egyéni teljesítmények is, melyekből szerencsére egyre több van balatoni oldalon. Egy biztos remek formát mutatnak, hisz ez a szolnokiak elleni lehet a kilencedik egymás után veretlenül megvívott bajnokijuk, amit után jön – a kéthetes válogatott szünet előtt – a jelenleg még hibátlan, Csákvár elleni idegenbeli rangadó! Egy hét alatt tehát három bajnokit játszanak ráadásául az utolsó ígérkezik a legnehezebb feladatnak, ami Gál István vezetőedzőt is nagy kihívás elé állítja, viszont a fáradtság ellen a legjobb orvosság egy újabb győzelem lehetne, ami lendületben tarthatná az együttest hétvégéig.