Az utolsó percben mentett pontot a Rákóczi

A forduló előtt a tabellán második helyet elfoglaló Békéscsaba otthonában lépett pályára a negyedik Kaposvári Rákóczi FC a Merkantil Bank Liga NB II. tizenkettedik játéknapján. A somogyiak bár hátrányba kerültek, de nem adták fel, s Rajczi Péter büntetőjével az utolsó pillanatban pontot mentettek.

Waltner Róbert, a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzője szinte teljesen kicserélte együttesét, hiszen csak Ur László, Beliczky Gergő és Szakály Attila maradt a kezdőben a szerdai, a Győr ellen pályára lépő tizenegyből. Ez annak tükrében, hogy ez volt a kaposváriak ötödik mérkőzése két héten belül, valamint négy labdarúgó is sérült nem is csoda.

A vendégek felforgatott csapattal is partiban voltak a Békéscsabával az első negyed órában, melyet követően a hazaiak egyre nagyobb nyomást helyeztek a Rákóczira, Slakta Balázsnak több védést is be kellett mutatnia az első játékrészben.

A második félidő első perceiben Andorka Péter lövését fogta a hazai kapus. Majd’ egy óra elteltével Szatmári István távoli, megpattanó lövése talált utat a jobb alsóba, így góllá érett a viharsarkiak fölénye. Ezt követően fokozatosan vette át a találkozó irányítását a Kaposvári Rákóczi, s egyre nagyobb helyzeteket alakított ki, azonban valami midig hiányzott az egyenlítéshez, hiszen Ur László közeli fejese célt tévesztett, Vachtler Csaba bal felsőbe tartó szabadrúgását pedig bravúrral tolta ki a bal felsőből Ribánszki László. Ráadásul Waltner Róbertet reklamálás miatt elküldte a kispadról Oláh Gábor játékvezető. A hosszabbítás perceiben azonban büntetőhöz jutott a Rákóczi, melyet Rajczi Péter magabiztosan értékesített, így továbbra sem szakadt meg a kaposváriak veretlenségi sorozata.

Békéscsaba 1912 Előre–Kaposvári Rákóczi FC 1–1 (0–0) Békéscsaba, 400 néző. V.: Oláh G. (Punyi, Márkus P.). Békéscsaba 1912 Előre: Ribánszki – Viczián, Szélpál, Zahorán – Szalai D., Király P. (Sinanovics, 81. p.) – Mezei (Lustyik, 66. p.), Hursán, Szatmári I. – Gránicz (Nagy S., 87. p.), Urbin. Vezetőedző: Boér Gábor. Kaposvári Rákóczi FC: Slakta – Vachtler, Ur, Lakatos G., Fodor M. – Szakály A., Godzsajev-Telmán – Csernák (Bíró D., 62. p.), Beliczky, Tömösvári – Andorka (Rajczi, 68. p.). Vezetőedző: Waltner Róbert. Gólszerzők: Szatmári I. (60. p.), illetve Rajczi (92. p. – 11-esből). Sárga lap: Mezei (38. p.), Király P. (78. p.), illetve Tömösvári (41. p.), Bíró D. (79. p.), Vachtler (85. p.)