Az utolsó pillanatban nyert a Rákóczi

A hosszabbításban verte a fél órát emberhátrányban futballozó DEAC gárdáját a Kaposvári Rákóczi FC a labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II. 16. fordulójában.

A héten másodszorra küzdhetett hazai pályán a bajnoki pontokért a Kaposvári Rákóczi FC, amely a sereghajtó Debreceni Egyetemi AC gárdáját fogadta. A kaposváriak már az első perctől érzettették a vendégekkel, hogy nehéz dolguk lesz, ha ponttal akarnak távozni a cukorgyári gödörből. A Rákóczi nagyszerűen építette fel a támadásait, s mind a két oldalon rendszeresen bontotta meg a DEAC védelmét, a beadások pedig szinte záporoztak a tizenhatoson belülre. A vezetést ennek ellenére egy pontrúgás után szerezte meg a somogyi gárda: Erdei Carlo szabadrúgása után Szarka Ákos ugrott mindenkinél magasabbra, s közelről fejelt a hálóba.

A következő percekben könnyedén növelhette volna előnyét a Rákóczi, de Vachtler Csaba beadása után Szarka Ákos csúsztatás centikkel ment mellé, Balázs Zsolt lövését szögletre tudta menteni Szabados István, míg Varjas Zoltán csúsztatása a lécről vágódott ki. A kaposváriak fölénye a félidő derekától kezdett egyre halványulni, s helyenként debreceniek is alakítottak ki helyzeteket. Sőt, az ex-Rákóczis Nagy Krisztián lövésnél bravúrt is be kellett mutatnia Pogacsics Krisztiánnak.

A második játékrész eleje sem hozott sok változást. A kaposváriak őrizték előnyüket, míg a hajdúságiak próbálkoztak, de kevés átütőerő volt a vendégekben, annak ellenére, hogy egyre többször kerültek oda a Rákóczi kapuja elé. A mérkőzés fordulatát egy kiállítás hozta meg. Kicsivel több, mint egy órányi játékot követően Nikitscher Tamás számára ért véget a találkozó, de ez a piros lap ellenkezőleg hatott, hiszen a debrecenieket hozta tűzbe. A Kaposvárt a DEAC egyenlítő találata ébresztette fel, melyet a korábbi Rákóczi játékos Nagy Krisztián szerzett, miután Gál Mátyás kezezéséért büntetőt kapott a vendég egylet. A hajrában minden erejüket megmozgatták a kaposváriak az újabb gólért, amely úgy nézett ki, hogy nem akar megszületni, hiszen a debreceniek hősiesen védekeztek és Szabados István is remekül a védett. A hosszabbítás utolsó percében azonban megérkezett a várva várt Rákóczi gól! Nagy Tamás felívelését bíró Dominik fejelte le Nemanja Andricnak, aki kapásból lőtte ki a jobb alsót, s ezzel otthon tartotta a három pontot a Kaposvár.

Az, hogy nincs lefutott találkozó a másodosztályban ezúttal is bizonyságot nyert, hiszen a nagyjából fél órát emberhátrányban futballozó DEAC, ha így folytatja biztosan elmozdult az utolsó helyről.

Kaposvári Rákóczi FC–DEAC 2–1 (1–0)

Kaposvár, Rákóczi-stadion, 300 néző. V.: Rúzs (Bercséri, Mohos).

Kaposvári Rákóczi FC: Pogacsics – Ur, Nagy T., Varjas Z. (Bíró D., 75. p.) – Nagy J., Földi, Gál, Erdei, Vachtler – Balázs Zs. (Andric, a szünetben), Szarka. Vezetőedző: Várhidi Péter.

DEAC: Szabados – Nagy Z. (Szabó K., 66. p.), Papp F., Belényesi, Orosz M. – Nagy K. (Karikás, 91. p.), Spitzmüller, Nikitscher, Sándor T. – Urbin (Bíró P., 70. p.), Burai (Kertész T., 66. p.). Vezetőedző: Sándor Tamás.

Gólszerzők: Szarka (7. p.), Andric (94. p.), illetve Nagy K. (69. p. – 11-esből).

Kiállítva: Nikitscher (66. p.).

Sárga lap: Nagy J. (22. p.), illetve Nikitscher (52. p.), Sándor Tamás (vezetőedző, 74. p.), Papp F. (75. p.), Szabados (92. p.).