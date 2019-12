Az utolsó pillanatig küzdenek a kaposváriak a bent maradásért

Nyolcpontos hátránnyal várja az OTP Bank Liga NB I. folytatását az újonc Kaposvári Rákóczi FC. A zöld-fehéreknél bíznak a sikeres tavaszi hadjáratban, amely során kiharcolnák a bent maradást.

Szinte ugyanazzal a csapattal vágott neki az élvonalnak a Kaposvári Rákóczi FC, amellyel az előző szezon(ok)ban bravúrt bravúrra halmozott, s kivívta a feljutást, hiszen kétségtelen, hogy ezek a labdarúgók megérdemlik, hogy a legfelsőbb osztályban is letegyék a névjegyüket. A zöld-fehérekhez alig pár játékos érkezett a nyáron, Csiki Norbert, Balázs Zsolt, Andrij Yakymiv, Tóth Gergely, Matej Poplatnik és Aljosa Vojnovic csatlakozott csak a kerethez, akik közül csupán előbbi három tudta igazán beverekedni magát a kezdőbe.

– Az igazolás kérdését kétfeléképp lehet megközelíteni – nyilatkozta Waltner Róbert, a Rákóczit két osztályból is feljuttató edző. – Mihez képest erősítettünk? Magunkhoz, vagy az NB I.-hez képest? – tette fel a kérdést a tréner. – Úgy vélem, hogy előbbi, így nem tudtuk a bajnokság elején felvenni az első osztály ritmusát. Nyáron azok a játékosok távoztak, akik még az NB III.-ban sem voltak mindig kezdők. Az érkezők közül Csiki Norbert és Balázs Zsolt is erősítést jelent, a többiek sajnos nem váltak be. A fiatal Yakymivet egy kiegészítő embernek igazoltuk, mert nem akartunk 18 fős kerettel nekivágni a szezonnak. A legfontosabb igazolásunk védekező középpályás posztra Aljosa Vojnovic volt, aki hetven percet játszott, sokat bajlódott sérüléssel. Ezt a fél szezont úgy játszottuk végig, hogy nem volt kimondottan védekező középpályásunk. Nagy János oldotta meg ezt a feladatot, jó teljesítményt nyújtott, elégedett voltam vele, de ez nem az ő posztja, így erre a meghatározó pozícióra mindenképp igazolnunk kell.

A Kaposvár számára nem indult könnyen a bajnokság, igaz a sorsolás sem volt kedvező az újonc számára, hiszen az idegenbeli mérkőzéseit sorrendben az előző kiírás második (Videoton), az első (Ferencváros) és a harmadik (Debrecen) helyezettjei ellen vívta a zöld-fehér gárda, amely nehezen élte meg, hogy az elmúlt évek győzelmi szériái után most a vereségek jöttek sorozatban. A keretet viszont olyan labdarúgók alkotják, akik soha nem adják fel, s erre Waltner Róbert személye is garancia, akiben edzőként ugyanolyan hatalmas tűz ég, mint játékos-pályafutása során. Már az előző szezonban is érezhető volt, hogy óriási különbség van a harmad, illetve a másodosztály között, de ez a szakadék talán még nagyobb az NB II., valamint az NB I. között.

– A jelenlegi keretből kilenc játékos már az NB III. óta erősíti a csapatot, s most is sokszor lépnek pályára kezdőként – mondta Waltner Róbert. – Óriási különbség van az osztályok között, kellett idő, amíg felvettük az NB I. ritmusát. Amikor már eljutottunk erre a szintre, akkor jöttek az egyéni hibák. A statisztikák alapján futóteljesítményben az ellenfelek fölé nőttünk és a lelkesedéssel, valamint a hozzáállással sem volt gond, de többször is kijött az, hogy az ellenfélnél jobb képességű játékosok vannak, akik berúgták a helyzeteket, míg mi kihagytuk. Sajnos, több olyan játékos is van, aki nem tudta felvenni a ritmust.

Az öt év után újra élvonalban szereplő Kaposvári Rákóczi az ötödik fordulóban szerezte meg az első győzelmét a Debrecen otthonában, majd a Diósgyőr ellen is nyerni tudott, de ezt a sikert egy nyolcmeccses nyeretlenségi sorozat követte, melyet ismét a DVSC ellen zártak le a somogyiak.

– A Debrecen egy jó csapat, jó edzővel, de ellenük mindig kijött a lépés – tette hozzá Waltner Róbert. – Az első győzelmünknél a védekezésen volt a hangsúly, csúsztak-másztak a játékosok. A másodikon pedig kevesebbet hibáztunk, elöl pedig szinte minden összejött. Több mérkőzésben is benne volt az, hogy pontokat szerzünk. Az Újpest ellen jó meccset játszottunk, akárcsak a Fradi ellen. Pakson is megvolt a lehetőségünk a győzelemre, de kaptunk egy potyagólt, mi pedig kihagytuk az év helyzetét, akárcsak a Puskás Akadémia ellen öt méterről a kapuval szemben. Így nehéz nyerni. Az látszik, hogy a csapat folyamatosan fejlődik, de sajnos ez pontokban nem mutatkozik meg. Senki ellen sem játszottunk alárendelt szerepet.

A kaposváriak eddig kilenc pontot szereztek, amivel sereghajtók a bajnokságban.

– Mindenki azt mondta a bajnokság kezdetén, hogy mi leszünk az egyik kieső, de mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne legyen igazuk – fogalmazott Waltner Róbert. – Próbálunk egy olyan teljesítményt lerakni az asztalra, amellyel kivívjuk az elismerést. Azt gondolom, hogy a szurkolóinkét már sikerült, hiszen mindig segítettek bennünket. Az NB II.-ben volt olyan meccs, ahol vezettünk, mégis kifütyültek minket, most pedig egy vereség után is megtapsolnak, mert érzik, hogy soha nem adjuk fel.

Sok pihenő nem vár a labdarúgókra, hiszen a pontvadászat január utolsó szombatján folytatódik, így a zöld-fehérek már január másodikán edzésbe állnak.

– Játékos-pályafutásomra visszagondolva sem emlékszem ilyen korai kezdésre – mondta Waltner Róbert. – Ez egy teljesen más felkészülést kíván, de próbálunk ehhez alkalmazkodni. Terveben van egy edzőtábor, ami az első, a másod-, sőt már a harmadosztályban is természetes. Ez a felkészülés szempontjából döntő fontosságú lenne, mivel az edzőtábornak rengeteg pozitív hatása van a csapatra. Az elmúlt években is rendre jól sikerültek.

A kaposváriak több újoncot is avattak az élvonalban, hiszen Aljosa Vojnovic, Andrij Yakymiv, Matej Poplatnik, Nagy Richárd, Ur László, Slakta Balázs, Nagy Krisztián, Bíró Dominik, Borbély Ákos és Szabó Alex is ebben az évben lépett először pályára a magyar élvonalban. Ami kiemelendő, hogy utóbbi négy játékos is a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiáról került a felnőtt csapathoz.

– Egy álmom vált valóra azzal, hogy pályára léphettem az NB I.-ben – nyilatkozta Szabó Alex, a Kaposvári Rákóczi FC védője. – Régebben ez szinte elérhetetlennek tűnt, de a szezon elején már megfogható közelségbe került. Tisztán emlékszem arra a pillanatra, amikor megtudtam, hogy kezdő leszek, s bemutatkozhatok az élvonalban. Éppen Tiszakécskén játszottunk kupameccset, s az azt megelőző reggelinél közölte velem Waltner Róbert, hogy a hétvégén kezdő leszek az Újpest ellen. Csak mosolyogtam, nem mutattam teljesen ki, hogy mit is érzek. Hatalmas volt bennem az öröm, mivel azért dolgoztam egész évben, hogy legalább egy mérkőzésen pályára léphessek az NB I.-ben. Akkor tudtam, hogy már a kupameccsen is nagyon jól kell játszanom, ez pedig feldobott. Az Újpest elleni bajnoki előtt már nem volt bennem izgalom, alig vártam, hogy kezdődjön a mérkőzés.

Szabó Alex Waltner Róbert kezei alatt már több sikert is bezsebelhetett, hiszen a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia U19-es csapatával megnyerték a másodosztályt, majd a fiatal védő a nagycsapatban is letette névjegyét, hiszen az NB III.-ban, majd az NB II.-ben is az együttes egyik meghatározó tagja volt.

– Fontos számomra, hogy Waltner Róberttel dolgozhatok együtt – tette hozzá Szabó Alex. – Ismeri az erősségeimet és a gyengéimet, tudja, hogy mit várhat el tőlem. Folyamatosan próbálok fejlődni, ebben pedig minden segítséget megad.

A fiatal belső védő eddig három NB I.-es meccsen lépett pályára, de a DVSC ellen nyújtott kimagasló teljesítményének is köszönhetően ez a szám biztosan gyarapodni fog.

– Azt sajnáltuk, hogy véget ért az őszi, hiszen a Debrecen elleni siker adott egy plusz lendületet – véli Szabó Alex. – Remélem, hogy ez kitart majd a januári rajtig. Egy biztos, a felkészülésnek is úgy fogjuk nekivágni, hogy már alig várjuk a bajnoki küzdelmeket, mert meg akarjuk mutatni, hogy igenis az NB I-ben van a helyünk.