Azért dolgoznak, hogy extraligásak legyenek

Új edzővel és alaposan átalakult játékoskerettel várja a vasárnap esti balatonfüredi bajnoki rajtot az 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem NB I.-es női röplabdacsapata.

A bajnoki sorozatot az ötödik helyen zárta legutóbb az 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem társulata, az Extraliga viszont sajnos nem jött össze.

– A nyár az újratervezés időszaka volt. Új edző irányítja az együttest, s új meghatározó játékosokat igazoltunk, a célunk pedig egyértelmű; egy év múlva az akkor már nyolc csapatos Extraligában akarunk majd rajtolni – mondta amolyan bevezetőül Orosz Ferenc, az 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem ügyvezetője a Corner Étteremben tartott hagyományos bajnoki nyitányt megelőző sajtótájékoztatón.

– Augusztus első napjaiban kezdtük meg a felkészülést, az elmúlt majd két hónapban pedig sok munkát végeztünk el – folytatta Szasa Nedeljkovics edző. – Amit elterveztünk, azt el is végeztünk: a játékosok partnerek voltak mindenben. Folyamatosan lépünk előre mentálisan, s nagyjából összeállt a csapat is. Rosszkor jött a válogatott center, Leidgeb Noémi térdsérülése. A vasárnap esedékes balatonfüredi rajtot mindenképpen kihagyja, ám a reményeink szerint egy-két hét múlva már újra ott lehet majd a pályán. A sportban az idő a legfontosabb: ez a legnagyobb barátunk, de ugyanakkor a legnagyobb ellenségünkké is válhat. Az egész szezont annak rendeljük alá, hogy jövőre extraligás női röplabdacsapata legyen Kaposvárnak.

A sajtótájékoztatón szó esett az utánpótlásról, azaz a Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhelyről is.

– Egy utánpótlás-nevelő klubnak nem lehet más célja, minthogy minél több játékost adjon a nagycsapatnak. Több olyan játékosunk is van, akik nemcsak az 1. MCM-Diamant NB I.-es, hanem az U21-es NB II.-es együttesnek is a tagja – mondta Vermesné Merő Zsuzsanna elnökségi tag.

A hagyomány része, hogy a szezonnyitó sajtótájékoztatón hosszabbítják meg újabb egy évre a névadó támogatói szerződést, amelyet Florian Schultes, az 1. Magyar Cukor Manufaktúra Kft ügyvezető igazgatója és Orosz Ferenc, a klub ügyvivője szentesített a kézjegyével.

Új csapat épül

A játékoskeret: Kristina Cesljar (szerb-magyar), Kalmár Viktória – feladók; Nevena Iricanin (szerb), Kanizsai Dorottya, Miklai Zsanett, Héri Sára, Császár Norina – szélső ütők; Horváth Alexandra, Szívós Ildikó – átlók; Harmath Zsófia, Leidgeb Noémi, Vacsi Evelin – centerek; Hegyi Bianka – liberó.

Vezetőedző: Szasa Nedeljkovics. Másodedző: Böcz Dávid. Masszőr: Oláh Norbert. Gyógytornász: Fekete Judit. Erőnléti edző: Baranyai Barnabás.

Érkeztek (5): Kristina Cesljar (szerb-magyar) – Maritza Plovdiv (Bulgária); Miklai Zsanett – Jászberényi RK; Vacsi Evelin – Fatum-Nyíregyházi NRK; Héri Sára – Linamar-Békéscsabai RSE; Császár Norina – Újpesti TE.A RÖAK-tól kerültek fel (2): Hegyi Bianka, Kalmár Viktória.

Távoztak (6): Fábián Fanny – feladó (Linamar-Békéscsabai RSE), Lutter Liza – feladó (RÖAK/strandröplabda), Háfra Dominika – átló (Bp. OSSC/strandröplabda), Sitkey Mariann – center (Miskolci VSC), Csitári Virág – liberó (Budapestre költözött), Debora Ribeiro Araujo (brazil) – szélső ütő (hazatért Brazíliába).