Bagics klubot váltott, ám arany nélkül maradt

Három évtizede, az 1990/1991-es szezonban játszhatta az első bajnoki döntőt a Fino elődje, a Kapos Volán, egy évvel később pedig megkezdődött a legendás aranykorszak. Összeállításunkban erre tekintünk vissza.

A 2016/2017-es szezonban állhatott utoljára a bajnoki dobogó legtetején a Fino-Kaposvár egylete. Más kérdés, hogy ezt egy olyan érdi Magyar Kupa-döntő vezette fel, ahol aztán végül még az éremosztásról is lemaradtunk, s a klub vezetői elnézést kértek a fiúk meglehetősen gyatra produkciója miatt…

Erre az idényre egyébként alaposan átformálódott a Demeter György edző vezette együttes. Bagics Balázs a civil életre váltott, miközben a nagy rivális Bp. Pénzügyőr SE játékosa lett, Rása Alex visszatért Szolnokra, míg Németh Ferenc a német Rottenburg, Magyar Bálint pedig a finn Korson Vepo röpise lett. Érkezett helyettük Kalmár Ákos a Dunaferrtől, Csányi Tamás a Vegyész RC Kazincbarcikától, s a saját utánpótlásunkból került fel a nagyokhoz Kulcsár Adrián, Kiss Máté, továbbá a két Szabó, Bence, illetve Barna Frigyes.

Február 11-én rendezték a Magyar Kupa döntőjét Érden. Kerek két évtized telt el, hogy a Fino-Kaposvár nemhogy a döntőbe nem jutott be, de még a dobogóról is leszorult, miután a Gyurkó Sándor irányította HÉP-Kecskeméti RC 3–2 arányban vert minket. A folytatásban aztán a bajnoki elődöntőben háromszor is sima 3–0 arányban vertük a friss Magyar Kupa-győztes Openhouse Szolnoki RK SI egyletét, a fináléban pedig a jó erőket felvonultató, a Magyar Kupában ezüstöt szerzett, immár a tőlünk elköszönt Bagics Balázst a soraiban tudó Bp. Pénzügyőr SE alakulatával csatáztunk.

Eleinte nagyon úgy tűnt, hogy itt is komoly gondok lesznek, lévén előbb a somogyi megyeszékhelyen győzött a Pénzügyőr 3–1-re a , majd otthon. A kaposváriak azonban nem hagyták annyiban a dolgot: itthon, majd idegenben is 3–1-re nyertünk. A mindent eldöntő ötödik, utolsó somogyi aranymeccsre újra zsúfolásik megtelt a sportcsarnok – vagy másfélezren szoronghattunk a lelátón –, s hatalmas, csaknem kétórás csatában sikerült elhódítanunk április 4-én a bajnoki trófeát. Ez volt immár a 18. a sorban.

A Fino-Kaposvár bajnokcsapata: Deák Márk, Vajda Tamás, Bögöly Gábor, Keen Cameron, Dávid Zoltán, Nagy József, Bozóki Bence, Kalmár Ákos, Csányi Tamás, Kulcsár Adrián, Szabó Bence, Szabó Barna Frigyes, Kiss Máté, vezetőedző Demeter György.

A Fino-Kaposvár junior és a RÖAK-Fino serdülő csapata bajnok lett, míg az ifik ezüstöt szereztek, akárcsak az országos diákolimpiai döntőben a Munkácsy Mihály Gimnázium V–VI. korcsoportos csapata.

(Folytatjuk.)