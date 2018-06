Bajnoki fordulón csaptak össze a motorosok Zselickislakon

Vasárnap a zselickislaki sportcentrumra porfelhő telepedett, messziről láthatták az érdeklődők, hogy megérkeztek a motokrossz versenyzők. A katlanba kilátogatók Magyarország Nyílt Nemzeti Motocross Bajnokságának futamát, egyben a MAMS Motocross kupa küzdelmeit láthatták.

Ahogy azt előzőleg megtudtuk a korábbi rendezők lemondták az országos bajnokság harmadik forduló megrendezését, így beugróként mutatkozott be a Zselickislak. – Sok pozitív visszajelzésünk volt, így tíz esztendő után újra egy felnőtt magyar bajnoki futamot is bevállaltuk – mondta idősebb Németh Kornél a rendező Danuvia 125 Sport és Közösségfejlesztő Egyesület képviseletében.

A nap folyamán összesen 130 versenyző állt rajthoz, érkeztek motorosok a környező országokból is. Már a reggeli edzésekre is rengeteg érdeklődő volt kíváncsi. – Az elmúlt időszak versenyein rendre megtelt a nézőtér és igazán sokan jöttek szurkolni az indulóknak, elmondható, hogy minden évben nő az érdeklődök száma – tudtuk meg a rendezőtől.

A versenyfutamok közül a legjobban várt MX1-es bajnoki szám nem okozott csalódást a nézőknek. A bajnokesélyes Szőke Márk megnyerte mindkét edzőfutamot, majd élesben is viszonylag fölényes győzelmet aratott a 22 éves motoros. – A startom nagyon jól sikerült, onnantól kezdve a saját tempómat szerettem volna diktálni és sikerült is – értékelte teljesítményét Szőke Márk. – Két héttel ezelőtt Ausztriában kicsit elfáradtam, így most más edzéstervvel készültem és többet pihentem ennek érződött az eredménye – folytatta a motoros.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Nem csak a nagyoké és a férfiaké volt a főszerep. A 13 éves horvát lány, Mia Ribic jobbnak bizonyult a többi hölgynél. Mivel összevont futamok voltak és együtt indult a női mezőny az MX85-ös juniorokkal, így a külföldi lánynak akadt vetélytársa pályán. – Egy fiúval végig fej-fej mellett haladtunk, folyamatosan megelőztük egymást még ütköztünk is, emiatt stresszes voltam a végig aztán a cél előtt gyorsabb tudott lenni – értékelt az első éles futam után Mia Ribic. – Nagyon tetszik a zselickislaki pálya, mert sok az ugrató ugyanakkor több olyan szakasz is van ahol lehet előzni, elégedett vagyok a szervezéssel is – mondta a fiatal motoros. A lány hat éves korában már horvát bajnok volt, mint mondja, amint a kora engedi szeretne minél több és egyre rangosabb versenyeken is részt venni.

A profikon kívül amatőröknek is szoríthatott a közönség. Két kaposvári motoros Brunner Krisztián és Éreth Dávid is hajtott a minél jobb helyezésért. Éreth Dávidnak ez volt az első versenye, míg Brunner már öt éve küzd a társakkal. Mindketten úgy látják, hogy hiába a hazai pálya előnye a verseny napján más körülmények várták őket, mint edzéseken. – Voltak sárosabb és nagyon poros szakaszok, így sokszor nem a megszokott íven volt ideális motorozni, oda kellett figyelni nagyon – mondta Brunner Krisztián.