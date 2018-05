Bajnoki futamot rendeznek a krosszozók

Idén első alkalommal rendeznek vasárnap motokrossz viadalt a zselickislaki sportcentrumban. A katlanba kilátogatók Magyarország Nyílt Nemzeti Motocross Bajnokságának futamát, egyben a MAMS Motocross kupa küzdelmeit láthatják majd.

A hazai mezőny mellett a környező országok képviseletében is nyeregbe szállnak versenyzők. – Az elmúlt időszak versenyen rendre megtelt a nézőtér és igazán sokan jöttek szurkolni a motorosoknak – nyilatkozta lapunknak idősebb Németh Kornél a rendező Danuvia 125 Sport és Közösségfejlesztő Egyesület képviseletében.

– Sok pozitív visszajelzésünk volt, így tíz esztendő után újra egy felnőtt magyar bajnoki futamot is bevállaltuk. A korábbi rendezők lemondták az ob harmadik forduló megrendezését és a szövetség minket kért fel, így beugróként mutatkozunk be. Az első osztály képviselői az élsport MX Open, valamint az élsport MX2 kategóriában mérik össze tudásukat.

Nyílt Nemzeti Bajnokság és MAMS Motocross Kupa! Nyílt Nemzeti Bajnokság és MAMS Motocross Kupa! Gepostet von NémeTH Motocross suli am Freitag, 18. Mai 2018

A másodosztályban MX1, és MX2 kategória képviselői csapnak össze. Emellett az amatőrök és az utánpótlás is összeméri majd tudását. A nyolc kategória közül többet összevonunk, mert 17 óráig be kell fejezni a versenyt. A Németh Motokrossz Suliban kezdte pályafutását Szőke Márk, aki második helyről várhatja a vasárnapi versenyt az MX I-ben. Reményeink szerint itt lesz a kategóriát vezető cseh Peter Konar is. Az MX II.-ben horvát, osztrák és szlovén indulók is tarkítják a mezőnyt. Ott szintén a nálunk nevelkedett ma már a HTS színeiben versenyző és a kategóriát vezető Hugyecz Erik szerepel. Összesen száznegyvenen állnak majd rajthoz.

Egy korábbi versenyre mi is ellátogattunk, hasonló látványra számíthatunk most is.

A Németh Motokrossz Suli tagjai közül többen is nyeregbe pattannak a Danuvia 125 Sport és Közösségfejlesztő Egyesület színeit képviselve. Az MX 65-ben sajnos a vezető helyen álló Fülöp Gergő nem vehet részt a versenyen, mert edzésen válltörést szenvedett. Klubtársa ifjabb Toldi Ádám azonban indul. A junior 250-ben Sütő Milán és Lőczi Gergő, a szeniorban pedig Toldi Ádám, Törekes Tamás, valamint Katona Lajos szeretne minél jobb eredményt elérni, míg amatőr kategóriában Brunner Krisztián rajtol.

A program június 3-án, vasárnap 9 órakor az edzésekkel indul a zselickislaki pályán. A versenyfutamok 12.30 órakor kezdődnek.