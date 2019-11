Bajnokverés három felvonásban Kaposvár-módra

Óriási bravúrt vitt véghez az 1. MCM-Diamant Kaposvár extraligás női röplabdacsapata, mely a bajnoki címvédő Bajnokok Ligája főtáblás Vasas-Óbuda otthonában nyert.

A szezon legnehezebb mérkőzése várt az 1. MCM-Diamant Kaposvár extraligás női röplabdacsapatára, hiszen a bajnoki címvédő és Bajnokok Ligája-résztvevő Vasas otthonában léptek pályára. A fővárosiak a BL főtáblájának legutóbbi játéknapján pontot szereztek a világ egyik legerősebb csapata, az olasz Conegliano otthonában.

A somogyiakat azonban nem olyan fából faragták, hogy bárkitől is megijedtek volna, mi sem bizonyította ezt jobban, mint az, hogy már a szett elején ki kellett kérni mindkét idejét a Vasas mesterének. Extázisban játszottak a vendégek, akiknél szinte mindenki – védekezésben és támadásban egyaránt – extrát nyújtott, sorra jöttek a szebbnél szebb megmozdulások, amikor pedig jött egy hullámvölgy, Sasa Nedeljkovic azonnal megnyugtatta együttesét. A hajrára nagyon összeszedték magukat a hazaiak, de hiába zárkóztak fel egy egységre, fordítani már nem tudtak.

A második játszmát is kiválóan kezdték a vendégek, s már 0–6 állt a kézi eredményjelzőn, az elektronikus ugyanis elromlott, amikor is a budapestiek vezetőedzője kénytelen volt másodszor is magához rendelni együttesét. A folytatásra nagyobb fordulatszámra kapcsoltak az angyalföldiek és fokozatosan dolgozták le hátrányukat, így a lehető legjobbkor jött Klisura bombája, mely megtörte a Vasas lendületét. Óriási csata zajlott a pályán, de a Diamant egyszer sem adta ki a kezéből a vezetést, s Klisura vezérletével behúzta a második etapot is. S ezzel biztossá vált, egy pontot mindenképpen elhoz a bajnoki címvédő, Bajnokok Ligája főtáblás otthonából, ám ennyivel nem elégedtek meg Tálasék.

A harmadik felvonás is óriási küzdelmet hozott, mely nagyszerű röplabdával párosult, az ilyen mérkőzésekre szokták mondani, kiváló hírverése volt a sportágnak. Az pedig – kaposvári szempontból – a hab volt a tortán, hogy ezt a szettet is megnyerték a somogyi lányok, s ezzel a békéscsabai bravúr után egy újabb nagy diadalt arattak.

Az már a szezon előtt világossá vált, hogy tényező lehet a magyar női röplabdában az 1. MCM-Diamant Kaposvár, a Békéscsaba, majd a Vasas elleni győzelem után pedig egyértelmű lett, ott van a legjobbak között.

Vasas Óbuda–1. MCM-Diamant Kaposvár 0–3 (-23, -20, -20)

Budapest, 700 néző. V.: Adler, Szabó P.

Vasas Óbuda: Török (11), Gyimes (-), Takagui (2), Kostelanská (7), Kalicanin (5), Kjelstrup (6). Csere: Mihály, Juhár (liberók), Villám (-), Bleicher (1), Abdulazimova (8), Ambrosio (-), Dékány (2). Vezetőedző: Gluszak Jakub Wojciech.

1. MCM-Diamant Kaposvár: Sipic (8), Matics (10), Klisura (18), Djurics (9), Tálas (3), Szűcs K. (6). Csere: Szpin (libero), Horváth A. (-), Hegyi (-), Kalmár (-). Vezetőedző: Sasa Nedeljkovic.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 1–1, 3–4, 3–5, 3–8, 4–10, 6–11, 7–13, 8–17, 10–18, 12–20, 17–21, 19–23.

2. játszma: 0–3, 0–6, 3–8, 3–10, 6–11, 9–14, 12–16, 15–18, 16–19, 16–21, 17–23.

3. játszma: 1–1, 2–3, 3–6, 5–8, 6–10, 8–12, 10–16, 15–17, 16–20, 18–23.