Balaton-átúszás: bíznak abban, hogy kegyes lesz hozzájuk az időjárás

Idén sem sikerült megrendezni első nekifutásra a sorrendben 36. Lidl Balaton-átúszást, ám a szervezők bíznak abban, hogy ezen a hétvégén, szombaton vagy vasárnap kegyes lesz hozzájuk az időjárás. Ha nem, akkor a jövő hétvégén tartják meg az Európában egyedülálló hagyományos nagy próbát.

– A szervezők hitvallása most is ugyanaz, ami a kezdetekben volt: vagyis mindenek előtt a biztonság.

– A korábbi évekhez hasonlóan most is 1200 fős rendezői csapat ügyel majd arra, hogy minden flottul menjen – mondta Szántó László, aki évtizedeken át főszervezője volt a Révfülöp és Balatonboglár közti 5,2 kilométeres klasszikus Balaton-átúszásnak, tavaly óta pedig főtanácsadóként segíti a rendező Budapest Sportirodát.

– A meteorológiai előrejelzések nem sok jóval kecsegtetnek.

– Volt időnk hozzászokni… Az biztos, hogy amíg a Balaton nem lesz legalább 23 fokos, addig nem mehetnek vízbe a próbázók.

– Mikor lesz végleges döntés?

– A hagyományokat követve csütörtökön ülünk össze Siófokon, s a Balatoni Vízirendészet vezetőivel, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat siófoki obszervatóriumának a vezetőjével és munkatársaival közösen egyeztetve döntjük el, hogy a hétvégén, szombaton vagy vasárnap lehet-e úszni. Ha nem, akkor marad a jövő hétvége.

– Hány somogyi szokta vállalni a nagy próbát?

– 350– 500 között mozog a számuk, de volt már rá példa, amikor félezernél is több elszánt somogyi sportember rajtolt el.

Felejthetetlen pillanatok

1979. Az első Balaton-átúszás. 365-en rajtoltak el, hogy teljesítsék a Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres távot.

1983. Nem százakban, hanem ezrekben mérik az indulók számát. Az előző évi 525 indulóval szemben ebben az évben már 2 ezer 344-en tempóztak kitartóan.

1998. Több mint hétezren neveztek, egy évvel később pedig nyolcezer fölé kúszott az indulók száma.

2001. Új részvételi csúcs: 9 ezer 442 próbázó.

2002. Több mint tízezer indulót regisztráltak a rendezők.

2003. Az abszolúti rekord: 10 ezer 733-an rajtoltak el az északi partról.

2007. A százezredik sikeres Balaton-átúszót köszöntötték a rendezők.

2009. Egy újabb rekord. Még soha ennyien nem álltak rajthoz – egy híján 9300-an próbáltak szerencsét –, amikor az időjárás miatt halasztani kellett a nagy próbát.

2012. Újra tízezer fölé kúszott a bátor próbázók száma.

2014. Egy újabb rekord dőlt meg a többszöri halasztás ellenére: több mint harminc ország képviselői csobbantak Révfülöpön a Balatonba, hogy áttempózzanak Boglárra.

Akik már megúszták

Világhírű sportolók – természetesen a teljesség igénye nélkül –, akik már átúszták a Balatont.

Olimpiai bajnokok: Risztov Éva és Kovács Ágnes (úszás); Benedek Tibor, Madaras Norbert, Varga Dániel, Gergely István, Steinmetz Barnabás és Steinmetz Ádám (vízilabda); Kovács „Kokó„ István (ökölvívás); Martinek János (öttusa); Foltán László (kajak-kenu); Repka Attila (birkózás); Szabó Bence (vívás).

Világ- és Európa-bajnokok: Cseh László, Verrasztó Dávid és Güttler Károly (úszás); Szívós Márton és Nagy Viktor (vízilabda); Simóka Bea, Gyenesei Leila és Maracskó Tibor (öttusa); Ürögi László és Tímár István (kajak-kenu); Erdei „Madár” Zsolt és Balzsay Károly (ökölvívás); Abay Péter (vívás); Kovács Zsófia, Wirtz Melinda, Lábodi Laura és Vinkler Péter (uszonyos és búvárúszás).

Vb- és Eb-dobogósok: Olasz Anna és Kiss Gergő (úszás); Káté Gyula, Szellő Imre és Darmos József (ökölvívás).

Több alkalommal is sikerrel küzdött meg a magyar tenger hullámaival Szénási Imre hatszoros világrekorder hosszútávúszó, Mányoki Attila pedig nemcsak úszik, hanem a tanácsaival is segít a próbázóknak. Olyan világsztárok látogattak el a Balaton-átúszásra, mint például Egerszegi Krisztina ötszörös és Darnyi Tamás négyszeres olimpiai bajnok úszó.