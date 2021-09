Balatoni rangadó lesz Keresztúron

A veretlen Balatonkeresztúr a Balatoni Vasast fogadja a Somogy megyei elsőosztályú labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójában.

A negyedik fordulót rendezik a hétvégén a Somogy megyei elsőosztályú labdarúgó-bajnokságban. A játéknapon több „érdekes” mérkőzést is rendeznek, például a Marcali csurgói vendégjátéka is izgalmasnak ígérkezik, lévén Bőzsöny János fiai az előző körben megszerezték első győzelmüket, a jelentősen átalakult hazaiak pedig még nyeretlenek. Nagy csata alakulhat ki Jutában, ahol a Kadarkút vendégeskedik, a Somogysárd–Toponár pedig abszolút rangadónak számít. Ahogy a Balatonkeresztúr–Balatoni Vasas is, Páli Norberték nagyon elkapták a fonalat, s vezetik is a tabellát, míg ellenfelük pont az a gárda, mely bárkit, bárhol képes megverni. Azaz mindenképpen érdemes lesz kilátogatni az összecsapásra, melynek esélyese a házigazda, de ahogy már említettük, Vida András vezetőedző társulata képes nagy bravúrokra is.

A Tab remekül kezdte a pontvadászatot, majd beleszaladt egy vereségbe, a Nagybajom pedig egy-egy győzelemmel és döntetlennel áll, de Horváth Péterék alaposan megerősödtek a nyáron, s nem lenne meglepő, ha a bajnokság végén ott lennének a tabella élén.

A megyei elsőosztályú labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójának párosítása. Szombat, 16.30 óra: Balatonlelle–Segesd, Csurgói TK–Marcali. Vasárnap, 16.30 óra: Juta–Kadarkút, Somogysárd–Toponár, Balatonkeresztúr–Balatoni Vasas, Tab–Nagybajom. A Nagyatádi FC együttese szabadnapos lesz.

Mesterlövészek A góllövőlista élcsoportja: 1. Horváth Milán (Balatonkeresztúr) 4 gól, 2. Kuti Richárd (Somogysárd) és Nikolic Vukan (Nagyatád) 3-3 gól, 4. Benke Bálint (Balatonlelle), Iván Dániel (Kadarkút), Kecskés Balázs (Tab), Keresztes Ferenc (Juta), Kuti Krisztián (Somogysárd), Mészáros Dávid (Balatonkeresztúr), Papp Kristóf (Balatonkeresztúr).

Bepótolták a második fordulóból elhalasztott megyei szuperrangadót, melyen Somogy két legmagasabban jegyzett együttese, a Balatonlelle SE és a Nagyatádi FC csapott össze. Jó ideje nem találkoztak egymással a felek, lévén az előző szezonban az atádiak az NB III. nyugati csoportjában szerepelt, előtte pedig a Balatonlelle volt a harmadosztályban. Sokat kellett várni tehát a két gárda erőfelmérőjére, s ezúttal a magyar tenger partján rendezték a meccset. Az első találatra egészen az első félidő végéig várni kellett; a 45. percben ki más, mint Nikolic Vukan szerzett vezetést a vendégeknek. A fordulás után aztán Hegedűs Gyula révén egyenlített a házigazda, s miután több találat már nem esett, így megosztozkodtak a felek a pontokon.

Érdekesség, hogy a Lelle az eddig lejátszott három mérkőzése alatt még nem nyert; két döntetlen és egy vereség a mérlege. A Nagyatád viszont két sikerrel és egy döntetlennel áll a bajnoki tabellán.

Balatonlelle–Nagyatád 1–1 (0–1)

Balatonlelle. V.: Barna G.

Balatonlelle SE: Posza Zs. – Kelemen K., Laczkó D., Hegedűs Gy., Hrabovszki Z., Böjte P., Fila G., Kovács K. (Buzsák B. a 60. percben), Zrínyi M. (Balogh M. a szünetben), Benke B. (Nagy L. a 90. percben), Szi P. (Kovács D. a 66. percben). Vezetőedző: Horváth Károly.

Nagyatádi FC: Beke B. – Dekanics M., Horváth F., Kis P., Horváth P. (Vrban N. a 90. percben), Jerkovic M. (Fazekas Á. a 87. percben), Kollár D., Rituper R., Nikolic V. (Galamb D. a 69. percben), Pákai G. (Csikós Á. a 82. percben), Koósz Á. Vezetőedző: Papp Zoltán.

Gólszerzők: Hegedűs Gy. a 72. percben, illetve Nikulic Vukan a 45. percben.

Sárga lap: Kelemen K. az 52. percben, Laczkó D. a 62. percben, Szi P. a 65. percben.

A megyei másodosztályú labdarúgó-bajnokság 5. fordulójának párosítása. Szombat, 16.30 óra: Kiskorpád–Balatonberény, Dél-Balaton FC–Böhönye, Fonyód–Balatonszabadi, Somogyjád–Kaposmérő. Vasárnap, 16.30 óra: Kéthely–Mezőcsokonya, Kaposfüred–Öreglak, Karád–Balatonföldvár, Lengyeltóti–Zamárdi. A Buzsák–Kaposfő mérkőzést december 12-ére halasztották.

A megyei harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 3. fordulójának párosítása. Vasárnap, 16.30 óra: Balatonszárszó–Somogyvár, Inke–Barcs, Bodrog–Szőlősgyörök, Osztopán–Zimány, Szabás–Csokonyavisonta, Berzence–Babócsa.

A megyei negyedosztályú labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójának párosítása. Északi csoport – szombat, 16.30 óra: Balatonújlak–Somogybabod. Vasárnap, 16.30 óra: Ádánd–Koppányvölgye, Balatonendréd–Andocs, BBSC–Kapoly, Kötcse–Mernye, Visz–Nágocs. Déli csoport – szombat, 16.30 óra: Kaposújlak–Homokszentgyörgy, Mezőcsokonya SE II.–Csököly. Vasárnap, 16.30 óra: Somogyszob–Kaposszerdahely, Mike–Gyékényes, Lábod–Somogyjád II.-Alsóbogát.

A bajnokság állása