Balatonlelle vagy Hetes? Szuperrangadó a mennyei megyeiben

Bár az őszi záró forduló még odébb van – ráadásul a Balatonlellének van egy elmaradt bajnokija is –, a kérdés mégis úgy szól: egy vagy két csapat fejezi-e be az első félévet veretlenül? A Balatonlelle–Hetes csúcsrangadóhoz hasonlóan a többi meccset is vasárnap játsszák, mivel a szombat munkanap lesz.

A 14. forduló párosítása (vasárnap, 13.30 óra) Balatonlelle–Hetes

Majd két évtized elteltével vasárnap délután újra találkozik egymással – ezúttal ellenfélként – az éllovas Balatonlelle csapatát irányító Bőzsöny János és a szintén veretlen Hetes kapujára vigyázó Balajcza Szabolcs. Anno még a Kaposvári Rákócziban Bőzsöny János volt Balajcza Szabolcs – és a válogatott Rajczi Péter – edzője. – Tartjuk a megszokott heti ritmust, s a Magyar Kupához sem kell már igazodnunk; vagyis ugyanúgy készülünk a Hetes elleni rangadóra is, mint a többi csapat ellen – kezdte Bőzsöny János, a Balatonlelle mestere. – Az újonc hetesi együttes eddigi eredménysora mindenképpen tiszteletet parancsol. A feladat adott: a saját játékunkat kell játszani és ráerőltetni ellenfelünkre az akaratunkat, annál is inkább, mivel nem volt rá lehetőségünk, hogy feltérképezzük őket. – Tudjuk, hogy erősebb csapat a Balatonlelle, jobb játékosok alkotják, s egyértelmű a céljuk: a pontvadászat végén bajnokként ünnepelni – mondta Nógely Péter, az újonc Hetes játékosedzője. – Azon leszünk, hogy megnehezítsük a dolgukat, s megpróbáljuk megőrizni a veretlenségünket a Balaton-partján. Horváth Zoltán biztosan hiányozni fog, mivel combizom-szakadást szenvedett, így sajnos számára már befejeződött a 2018-as év. Balatoni Vasas–Nagybajom

Az idei szezonban a Balatoni Vasas a középmezőnyhöz tartozik, a Nagybajom ellenben lendületben van, s dobogós helyen áll. Vagyis elvileg bármilyen eredmény elképzelhető. Somogysárd–Magyaregres

A Magyaregres – bár egy meccsel kevesebbet játszott – egy ponttal megelőzi a bajnoki tabellán a Somogysárdot, ám az utóbbiak a pályaválasztók. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS Segesd–Nagyatád

Nehezen hihető, hogy a Nagyatád – annak ellenére is, hogy legutóbb hazai pályán ikszeltek a Toponárral – Segesden hagyná a pontokat. Toponár–Balatonföldvár

Mindkét csapatnak égetően szüksége lenne a bajnoki pontokra, ebből pedig egy egész jó kis meccs is kerekedhet. Marcali–Babócsa

Ez a szezon nem a Marcaliról szól; más kérdés, hogy a Babócsa sem szárnyal. Igaz, utóbbiaknak két mérkőzésük is elmaradt. Tab–Csurgó

Meglepetés lenne a javából, ha a tabiak ponto(ka)t engednének át a sereghajtó csurgóiaknak. Kadarkút–Balatonkeresztúr

Nagyjából két azonos játékerőt képviselő csapat találkozik egymással, ám a hazai pálya a Kadarkút mellett szól. Mesterlövészek A góllövőlista élcsoportja: 1. Németh Ádám (Somogysárd) 13 gól, 2. Kuti Krisztián (Somogysárd) 11 gól, 3–4. Decsi Richárd (Hetes) és Horváth Milán (Balatonkeresztúr) 10–10 gól, 5–7. Balogh László (Balatonlelle), Benke Bálint (Balatonlelle) és Nikolics Vukan (Nagyatád) 9–9 gól. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS