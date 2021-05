Bauhaus nyerte az első etapot a Tour de Hongrie-n

A több évtizedes múltra visszatekintő kerékpárversenyen idén huszonkét csapat százharminc sportolója méri össze tudását. A következő öt napban minden eddiginél nagyobb nemzetközi figyelem kísérheti a viadalt. A szervezők tájékoztatása szerint a világ százötven országában közvetítik élőben a magyar körversenyt. Közel 800 millió tévénézőhöz juthatnak el a versenyt bemutató képsorok. Ez a Tour de Hongrie, melynek első szakaszát Somogyban tekerték.

A nyár fővárosában gyakran megfordul a mezőny, ötvenkilenc éve debütált, az idén immár tizenegyedszer Tour állomás Siófok, ahonnan Kaposvárig 173 kilométer vár a versenyzőkre, 1280 méter szintkülönbséggel. Érdekesség, hogy a Tour de Hongrie történetében akadt olyan is (1962-ben), amikor 1393 kilométert kellett letekerni.

A magyar indulók közül különös figyelmet érdemel Fetter Erik (Kometa) a legjobb hazai hegyimenő, aki akár összetettben is előkelő helyen zárhat. Filutás Viktor (Gotti) a regnáló bajnok és Kusztos Péter (Team Novo Nordisk) a legrutinosabb Tour de Hongrie résztvevő, illetve a válogatottból Hrenkó Norbert és Rózsa Balázs lehet még képes figyelemre méltó eredményre.

A mezőny lassú rajttal indult a belvárosból Zamárdi irányába, aztán a Siófok vége táblától máris élesbe fordult a verseny és elindult az első gyorsasági, 12,5 kilométeres részhajrá, tizenhét fokban, hol esőben, hol napsütésben Balatonföldvárig. Ez utóbbit a belga Thens (TREK-Segafredo) nyerte meg.

Nem sokkal már megtörtént az első szökési kísérlet is. A spanyol Sevilla (EOLO-Kometa) és a szlovén Omrzel (Adria Mobil) lépett el, hozzávetőleg fél perces volt az előnyük. Még fél óráig sem tartott vezetésük, a mezőny beérte őkat. Nagyon jó iramban haladt az élboly, rendere leverték az aktuális szökési kísérleteket. Andocsot elhagyva az igali tetőn a lengyel Patryk Stosz (Voster ATS) nyerte az első szakasz egyetlen hegyi hajráját, így ő birtokolhatja az ezért járó piros mezt. Stosz 2018-ban a legjobb hegyi menő volt a Touron. Kaposvárig ezek után még további két gyorsasági részhajrá várt az indulókra.

Kis idővel később a spanyol Diego Pablo Sevilla újabb szökést „vezényelt” , előnyük Mernyénél három percre hízott. A szökevény trió átlagtempója az első két órában 44 kilométer/óra volt. A közel két perces előnyük kitartott a Balaton újabb érintéséig.

A verseny ezen szakaszában nem nagyon erőltette a mezőny az üldözést, „kényelmesen” haladtak a vezető trió mögött. Ezzel sem akartak újabb szökésekre erőt vesztegetni. A Balatonbogláron kijelölt második sprintszakasz után Stosz, Sevilla, és Van Den Bossche volt a sorrend.

A Balatont elhagyva a somogyvári Szent László Emlékhelyet is érintette a mezőny, amely a korábbiakkal ellentétben már száraz aszfalton tekerhetett. A somogyi megyeszékhely felé aztán fokozták a tempót az üldözők. A szökevényeket a leengedett vasúti sorompó is hátráltatta, ám nem olyan hosszű ideig, hogy a versenybíróság az üldöző mezőnyt is leállíttassa emiatt. A másfél percből fél percre olvadt a különbség, Kaposvárra érve pedig nagy hajrá következett. A város útjain egy kört teljesítettek a kerékpárosok. Az itteni sprintet is Stosz nyerte. A város útjai mellett nagyon sokan biztatták a kerékpárosokat. Hat és fél kilométerrel a cél előtt az elkerülő úton elfogyott a szökevények előnye, a mezőnyből pedig Phil Bauhaus (Bahrain-Merida) haladt át elsőként a célvonalon.

A verseny második szakaszát csütörtökön rendezik, akkor a Balaton-felvidék legszebb részeit érintve Balatonfüredről Nagykanizsára teker a mezőny.

Színes mezekben a legkiválóbbak

Az öt versenynap során összesen 792 kilométert tesz meg a mezőny a Magyar Körversenyen. A táv mellett a 7954 méternyi szintkülönbség leküzdése is komoly felkészültséget kíván a kerékpárosoktól.

Ahogy a többi körversenyen, a Tour de Hongrie alkalmával is külön díjazzák a szakaszgyőzteseket. A sárga megkülönböztető mezt az összetettben élen álló viselheti. A gyorsasági verseny legjobbja zöld, míg a hegyi pontverseny legkiválóbbja piros mezt viselhet. A mezőnyben a legjobb magyar a fehér trióban feszíthet, de a csapatversenyben is hirdetnek győztest a verseny végén. Az összdíjazás meghaladja a 16 millió forintot.