Beállítanák az egyesület eddigi legjobb eredményét a Diamantnál

Még három forduló ugyan hátravan a női röplabda NB I.-ből, de az már most eldőlt, hogy az 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem SE megnyerte az alapszakaszt.

Az NB I.-es pontvadászatból még három meccs vár a lányokra, elutaznak a DVTK-hoz, majd a TFSE jön Kaposvárra, végül pedig az MTK Budapest otthonában lépnek pályára, de ezek már tét nélküli összecsapások lesznek, mivel behozhatatlan előnyre tett szert a Diamant a bajnokságban. Már csak egy kérdés maradt nyitva, veretlenek maradnak-a, vagy valamelyik egylet a három közül meg tudja szakítani a sikersorozatot. Ezután egy újabb nagy próbatétel vár rájuk, nevezetesen az extraligás tagság és a nemzetközi kupa kiharcolása.

– Az Extraliga kvalifikációba egyetlen eredményt sem viszünk magunkkal – mondta Orosz Ferenc, az 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem ügyvezető elnöke. – Mivel profi csapat vagyunk, minden meccset meg akarunk nyerni, s erre garancia az edző személye és az eddig elvégzett munka. Ráadásul a papírforma szerint illene győznünk Diósgyőrben és a TFSE ellen, majd az utolsó fordulóban jön a rangadó, s ha legyőzzük az MTK, akkor úgy futhatnánk neki a folytatásnak, hogy háromszor is legyőztük azt a fővárosi gárdát, mellyel a rájátszásban is meg fogunk mérkőzni, s ez pozitív élmény lehet a lányoknak.

Az már biztos, hogy a legfelsőbb osztályból a Jászberény és a Haladás, míg az NB I.-ből az MTK Budapest, a Diamant illetve a Balatonfüred, Gödöllő, Budaörs hármasból még két egylet méri össze tudását. – A kvalifikációban mindenki játszik mindenkivel, azaz tíz találkozónk lesz másfél hónap alatt, mivel az Európa-bajnoki felkészülés miatt április 30-ig be kell fejezni a szezont – tette hozzá. – Így hogy már Szűcs Kinga is csatlakozott hozzánk, célunk az ötödik hely kiharcolása. Ha ez összejön, akkor első női csapatként képviselhetnék a kaposvári színeket a nemzetközi porondon, illetve szépen ünnepelnénk az egyesületünk 50. születésnapját, s nem mellesleg beállítanánk az eddigi legjobb eredményt (a női csapat 2008-ban végzett az ötödik helyen – a szerk.).

Még a nyolcadik hely is elegendő lenne a tagsághoz, de ahogy az ügyvezető elnök fogalmazott, nem azért dolgoztak ennyit, s igazoltak négy válogatott játékost, illetve hozták ide az ország egyik, ha nem a legjobb edzőjét, hogy úgy csússzanak be az Extraligába. Hiába a szinte tökéletes szezon, az egyesületnél senki sem dőlt hátra. – Már hónapok óta, mindenki a saját területén, a következő szezonra készül: az edző a szakmai munkát tervezi, a menedzsment pedig a háttér megteremtésén dolgozik – hangsúlyozta Orosz Ferenc. – Ismerjük az Extraliga mezőnyét, látjuk, hogy rengeteg a külföldi, ahogy azt is, mely posztokon kell erősítenünk, hiszen a feljutás után nem pofozógépek, hanem meghatározó csapata akarunk lenni. Egy dolgot már most ki merek jelenteni, az értékeinket meg akarjuk és meg is fogjuk tartani.

Azt már a bajnokság kezdete előtt látni lehetett, hogy olyan keretet alakított ki az 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem SE vezetősége az NB I.-es bajnokságra, mellyel egy osztállyal feljebb, azaz Extraligában is megállták volna a helyüket.

A Nagybajomban született válogatott játékos, Miklai Zsanett Jászberényből tért vissza Somogyba, érkezett Vacsi Evelin center, aki korábban a Vasassal nyert bajnokságot és kupát és ott lehetett a magyar nemzeti együttes tagjaként a 2015-ös Európa-bajnokságon. Jött a szerb-magyar állampolgárságú feladó, Kristina Cesljar, aki a bolgár Maritza Plovdiv játékosaként kétszer is szerepelhetett a Bajnokok Ligájában. Újpesten pedig együtt játszott két jelenlegi társával, Nevena Ircicaninnal és Leidgeb Noémival is. Császár Norina a lila-fehérektől jött Kaposvárra, míg Héri Sára Békéscsabáról tért vissza.

De a legnagyobb „fogás” a vezetőedző, Sasa Nedeljkovic volt, aki kiválóan összerakta a csapatot. A szerb szakembernek ez a hatodik idénye Magyarországon, s minden évben érmet nyert csapatával. Idény közben egy újabb sportoló csatlakozott az NB I. éllovasához, a válogatott, bajnok és Magyar Kupa-győztes Szűcs Kinga személyében.