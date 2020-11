Bedarálta a Siófokot a Szentlőrinc

Három győzelem után elvérzett a BFC Siófok Szentlőrincen, ahol a házigazdák – kihasználva a körülmények adta lehetőségeket – leküzdötték őket az ex-siófoki Kovács Dávid emberelőnyben szerzett góljával.

Labdarúgást csak nyomokban tartalmazott a találkozó, melyen a csapatok leginkább egymással voltak elfoglalva, amit jól mutat a negyvenkét szabálytalanság! Hogy a foci háttérbe szorult, abban a körülmények is közrejátszottak, ugyanis a szezonban első alkalommal – az MLSZ váratlan és talán nehezen érthető döntésének köszönhetően – hazai pályán játszhattak a lőrinciek, ami finoman szólva sem ütötte meg ennek az osztálynak a színvonalát.

Egy kilencven perces ”verekedés” volt ez a bajnoki, melyet emberelőnyben nyertek meg a házigazdák, köszönhetően, hogy Nikházit két perc alatt két sárga lappal kiállította Móri játékvezető, ami azért erős túlzás volt tőle, hisz a másik negyven szabálytalanság egyike sem ért lapot. Az eredmény azért is fájó, mert hatvanhat percig Hutvágner kapuja közelében sem jártak a házigazdák. Sőt, az első félidő a balatoniaké volt, akik nagyon bekezdtek, az első tíz percben már rúgtak hat szögletet, melyek közül az egyiknél Balogh beadása utáni Nikházi fejesnél nagy bravúrral ütötte léc fölé a labdát Hajagos. Előbbinek volt még egy lehetősége ebben a félidőben, ám Kiss Balázs keresztbe lőtt labdáját – aminek ívét Nagy rosszul számította ki – tizennégyről, jobbról az égbe rúgta. A meccs hőse lehetett volna, helyette jött a kiállítás.

A balatoniak vereségében közrejátszott a szűk keret is, hisz a házigazdák egy óra után hármat is tudtak cserélni, ami jelentősen segítette a támadójátékukat, ráadásul a győztes gól szerzője is a kispadról érkezett. – Nem játszottunk jól, nehéz is volt ezen a pályán, borzasztóan pattogott a labda, mentalitásban dőlt el a mérkőzés – mondta Waltner Róbert, a BFC Siófok vezetőedzője. – A végén egy olyan szituációban hibáztunk, melynél tízből tízszer nem szabad. Úgy gondolom, a játék képe alapján – már amennyi játék volt ezen a pályán – a döntetlen igazságosabb lett volna.

Merkantil Bank Liga NB II – 19. forduló

Szentlőrinc SE – BFC Siófok 1–0 (0–0)

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sportpálya, zárt kapuk mögött. Vezette: Móri Tamás (Bede Tamás, Ország Péter)

Szentlőrinc SE: Hajagos – Molnár R., Dulló, Keresztes, Nagy B. – Hleba, Lehoczky – Harsányi (Nikic, 92.p.), Frőhlich (Cenaj, 59.p.), Sili (Kovács D., 69.p.) – Kondor (Torvund, 59.p.). Vezetőedző: Marián Sluka.

BFC Siófok: Hutvágner – Polényi, Jagodics B., Horváth M., Kiss B. (Deutsch, 81.p.) – Kecskés T. (Horváth P., 61.p.), Tajthy T. – Gaál B. (Tömösvári, a szünetben), Nikházi, Balogh B. (Hajnal G., 84.p.) – Elek B. Vezetőedző: Waltner Róbert.

Gólszerző: Kovács D. (89.p.)

Kiállítva: Nikházi (87.p. – második sárga lap után)