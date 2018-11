Bejutott az elődöntőbe a Fino Kaposvár

A MÁV Előre ismét csak játszmát rabolt a kaposváriaktól, a Fino továbbjutása azonban nem forgott veszélyben a Magyar Kupa negyeddöntőjének visszavágóján. A korábbi 18-szoros győztes somogyiak kettős sikerrel léptek tovább az elődöntőbe.

Fino Kaposvár–MÁV Előre 3–1 (16, -18, 13, 18)

Kaposvár, 250 néző. V.: dr. Árpás, Varjasi.

Kiválóan kezdte a Fino Kaposvár férfi röplabdacsapata a MÁV Előre elleni Magyar Kupa negyeddöntő visszavágóját. A hazaiak már az elején magukhoz ragadták a kezdeményezést, és végül magabiztosan, 25–16-ra nyerték az első szettet. A folytatásban némi meglepetésre összekapták magukat a székesfehérváriak, és a lendület egészen a játszma végig kitartott, amivel összejött az egyenlítés.

Ezt követően megint jobban összpontosított a Fino Kaposvár, és mindössze 13 pontot engedélyezett ellenfelének. Az újabb szakaszsiker pedig egyben azt is jelentette, megvan a kaposváriak továbbjutása. A negyedik felvonásban Demeter György már pályára küldte a fiatalokat is, akik éltek is a lehetőséggel. A vége – 86 percnyi küzdelem után – 3–1-es kaposvári győzelem lett, és ezzel a somogyiak várhatják az elődöntőben a Kecskemét–Szolnok párharc továbbjutóját.

A Fino Kaposvár csapatára pénteken újabb tétmérkőzés vár: Bögölyék 17 órakor a Dunaferr otthonában lépnek pályára, immár bajnoki találkozón.

Fino Kaposvár: Bozóki 11, Kalmár 7, Keen 2, Horváth K. 16, Nagy J. 7, Bögöly 13. Csere: Pápai (liberó), Kulcsár, Kiss M., Szabó Barna 2, Szabó Bence 2. Vezetőedző: Demeter György.

MÁV Előre: Guzmics 3, Németh Zs. 10, Kholmann 9, Cordies 10, Neukum 3, Halász. Csere: Takács, Nagy Á. (liberók), Sziládi 1, Szőke 1. Vezetőedző: Németh Ödön.

