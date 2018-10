Békéscsabán és Egerben hangolnak a Vác ellen

Kéthetes bajnoki szünet után újra pályán a Siófok KC, mely a tabellán tizenkettedik Békéscsaba otthonában játszik vasárnap, 19 órakor.

A csabai és az azt követő hétközi, Eger elleni, szintén idegenbeli találkozó, remek felkészülési lehetőség a csapat előtt álló faladatokra, az EHF kupa találkozókra a Vác ellen, illetve a Győrrel szembeni hazai bajnokira. Az utóbbiak egyébként tizeneggyel (41-30) verték a Vácot bajnokin, melyen Kuczora megsérült. Ez tovább csökkenti a váciak amúgy sem nagy továbbjutási esélyeit a EHF kupában. Siófokon kikaptak ugyan tőlük bajnokin a balatoniak, ám azt inkább a Nze Minkoék vesztették el (vagy szórakozták el), mint a Vác nyerte meg. Ráadásul a kupában nem egy, hanem két mérkőzést játszanak a csapatok, így még inkább kijön a klubok közti (tudás) különbség.

A bajnokira visszatérve a csabaiak célja egyértelműen csak az első osztályú tagság megőrzése lehet, annak eléréséhez az első lépést meg is tették a nyitó fordulóban, amikor legyőzték a Budaörsöt (31-29). A folytatásban négy pírformának megfelelő idegenbeli vereség következett a DVSC és az FTC ellen, majd otthon a Dunaújvárossal szemben és végül Vácon buktak el. Esély egyik meccsen sem kínálkozott számukra, a legszorosabb ezek közül az otthoni bajnoki volt, melyen „csak” héttel kaptak ki az újvárosiaktól, igaz utóbbiak már a szünetben hattal mentek. A Vác például huszonkettővel nyert ellenük otthon, vagyis a siófokiaknak sem lehet gondjuk – játszanak bármilyen összeállításban, bármilyen formában – a korábban a somogyiakat is irányító Horváth Roland edző vezette lilákkal. A tréner a váci „örömjáték” után arról beszélt; nem NB I, amit csinálnak! Most kiderül, hogy a kéthetes szünetben mennyire sikerült „helyre tennie” tanítványait, ha igen, akkor is csak a tisztes helytállás lehet a legtöbb, amit kihozhatnak magukból. Az utóbbi években lejátszott legutóbbi tizenegy egymás elleni bajnokin tíz siófoki siker született és ezúttal sem elképzelhető más eredmény. Keszthelyi Zoltán