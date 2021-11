Belevágnak a nők a nemzetközi kupakalandba

Az 1. MCM-Diamant Kaposvári NRC megkezdi a nemzetközi szereplését a női röplabda Challenge-kupában.

Ezt ne hagyja ki! Így csal Jakab Péter az Országgyűlés által bérelt lakással

A francia vezetőedző, Vincent Lacombe tanítványai az izraeli Maccabi Hadera együttesével mérkőznek meg idegenben, szerdán, 17 órától, a legjobb tizenhat közé jutás két mérkőzésen dől el, a visszavágót november 23-án 18 órától rendezik majd meg a Kaposvár Arénában. A hazaiak fennállásuk első nemzetközi szereplésére készülnek, míg a somogyiak, már kétszer megmérették magukat ebben a kiírásban, s legutóbb a négyes döntőig meneteltek, ahol aztán a harmadik helyen zártak.

A házigazda mestere German Ana, akinek Baram Amír és Rozenshtein Tal segíti a munkáját. Keretüket többségében izraeli röplabdázók alkotják, de ott van a csapatukban a fehérorosz Hanna Tupikina, az orosz Diana Balai és az azeri, Yana Aleksandrova Doroshenko is.

A Diamant eddig kiválóan teljesít a bajnokságban, hiszen tíz ponttal az ötödik helyen áll az együttes, mely az ötödik fordulóban bravúros győzelmet aratott a közvetlen rivális UTE otthonában. S az is nagy fegyvertény, hogy az aranyérem egyik várományosa, a Vasas Óbuda alaposan megizzadt a megyeszékhelyen, hiszen csak 3–2-re tudott nyerni, így egy egységet el tudtak csenni Szpinék a piros-kékektől. Ha a kaposváriak azt a teljesítményt tudják nyújtani, mint a honi pontvadászatban, akkor a ­haderaiak ellen is esélyesként futnak ki a küzdőtérre.

Magyar Kupában játszik a Fino Kaposvár

Ha nem is így tervezték, azért mégis csak sikerült győztes meccsel fogadni a sérvműtétje után visszatérő Ruben Wolochin mestert. Sok idő mindenesetre nem marad az ünneplésre, hiszen máris itt a következő feladat. A Fino-Kaposvár újra átvált a bajnoki pontvadászatról a Magyar Kupára; szerdán 18 órakor a Kaposvár Arénában játsszák a MEAFC-Miskolc elleni nyolcaddöntő visszavágóját.

Két hete Miskolcon az első találkozón magabiztosan nyert háromjátszmás találkozón a Fino egylete. A kiírás szerint már két nyert játszma is elég lenne a továbbjutáshoz a somogyiak számára, ám ennyivel aligha érik be. Akárcsak a borsodi odavágón, gyaníthatóan most is mindenkinek lehetőséget ad majd a Ruben Wolochin, Demeter András György edződuó.

Fotó: Muzslay Péter