Bizonytalan végeredmény, fordulatokban gazdag idénynyitó

Minden idők legerősebb magyar bajnoksága vette kezdetét Fordulatokban és látványos pillanatokban nem volt hiány a Miskolc Rallye-t helyettesítő, szezonnyitó I. Boldogkő Rally-en, ahol Turán Frici és Bagaméri Laci a nemzetközi élmenőkkel is felvették a ritmust.

„Jól kezdtük a versenyt, nagyon jó tempóval indultunk neki az első körnek és úgy érzem, ezt alapvetően végig meg is tudtuk őrizni. A változó körülményekre talán egy kicsit lassabban reagáltunk, ugyanis idén még nem volt vizes tesztünk. Emiatt változtattunk is a Next Auto Polo-n néhány dolgot, újra ki kellett találnunk, hogy teljesít a legjobban az autó vizes terepen. Az utolsó gyorsasági szakaszt, a power stage-t a magyar értékelésben meg tudtuk nyerni, ami nagyot lendített az önbizalmunkon is” – kezdi a verseny értékelését Turán Frici.

„Összességében elégedett vagyok a teljesítményünkkel. Látva az időjárási körülményeket, reggel még puhítottunk egy kicsit a Volkswagen Polo-n, hogy a dobálós szakaszokon is jól menjünk. Ugyan több gyorson is hagytunk benne, – a pályák eléggé defektveszélyesek voltak – de sikerült folyamatosan gyorsulnunk és felvenni a versenyt mind a WRC2-es világbajnokokkal, mind a fiatal magyar pilótákkal. Bízom benne, hogy ezt a formánkat át tudjuk menteni a következő versenyekre is, és még eredményesebbek tudunk lenni” – folytatja Bagaméri Laci.

„Nem volt hibamentes a versenyzésünk, egyszer lecsúsztunk az útról és kétszer hozzáértünk a gumilassítóhoz, ahol veszítettünk 25-26 másodpercet, de ez egy nehéz verseny volt mindenkinek. Minden csapat sokat agyalt, hogy milyen gumikat, taktikát, beállításokat válasszon, hiszen folyamatosan változtak a tapadási körülmények. Nagyon jó élmény volt egy ilyen, nemzetközi élmenőkkel tarkított mezőnyben versenyezni, volt egy-két gyorsasági, ahol ezek a srácok megmutatták, miért is WRC2-es világbajnokok, és a Polo-val Nikolay is nagyon gyorsan tudott menni. Ezekből tanulnunk kell, tudom, hol kell gyorsulnunk, kielemezzük majd a felvételeket” – zárja Frici.

A Shell Helix Ultra versenyzőpárosa végül az abszolút magyar értékelésben a második helyen zárta a versenyt, míg a teljes Rally1-es mezőnyben az orosz Nikolay Gryazin és Hadik András mögött a harmadik helyet szerezték meg. Az eredmények azonban sajnos még nem hivatalosak, ugyanis a párossal szemben óvást nyújtottak be a versenyt követően, azzal az indokkal, hogy Friciék a verseny első szakaszán olyan Hankook gumiabroncsot használtak, ami nem felel meg az RVSZ I.30.4. pontjában foglalt, „széles körben publikált” és az RRVSZ 13.14. pontjában szereplő „könnyen elérhető” kritériumnak. Mindezek értelmében a jelenlegi állás szerint a versenyben elért helyezésüket ugyan megtarthatják, azonban a verseny értékeléséből kizárásra kerülnek, így bajnoki pontot nem szereznek.

A döntés ellen a Turán Motorsport fellebbezéssel élt, amelynek várják az eredményét.

