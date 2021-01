Böhme és Jezic megszórta a francia ellenfelet az EHF-ben

Könnyed játékkal Kobetic nélkül is biztosan hozta a Fleury elleni idegenbeli Euróra Liga mérkőzését a Siófok KC, mely egy félidő alatt lerendezte ezt a találkozót, melyen remekeltek Zovko edző szélsői. Két forduló után, veretlenül, három ponttal állnak a somogyiak a csoportjukban.

Megerőltetés nélkül, végig vezetve nyert a francia bajnokság tizenegyedik helyén álló, az iránytó Sankharé és a beálló Kamdop nélkül felálló Fleury otthonában a Siófok. Jezicék jól védekeztek és ebből szerzett könnyű gólokkal növelték folyamatosan, percről-percre az előnyüket a kényelmes tempóban játszó házigazdákkal szemben, akiknek nem volt erősségük a gyors visszarendeződés. Tizenöt perc után öttel (5-10), a félidőben pedig már tízzel mentek (10-20) Zovko edző tanítványai, akik közül az első harminc percben Böhme hétszer volt eredményes, Jezic pedig négyszer. A védekezés is jól működött, tíz gólt kapott mindössze Szikora, aki huszonkilenc százalékon teljesített, míg a másik oldalon Moreschi tizennégyen.

A fordulás után sem változott semmi, sorra jöttek a könnyű gólok, a jobb szélen Böhmét váltó Such ott folytatta, ahol az előbbi abbahagyta és ötször is betalált! Böhménél meg kell jegyezni, hogy nagyon jó napja volt, nem volt rontott lövése, míg Such hét kísérletből jutott ötig. A két jobbszélső nevét egy időre bizonyára megjegyezik a házigazdák. A második harminc percben még a fiatalok, Lapos és Juhász is lehetőséget kaptak, az előbbi büntetőből és akcióból is betalált, amivel megduplázta az eddigi európai kupameccsen szerzett találatait. Két forduló után már látszik, hogy a franciák a csoport leggyengébbjei, a balatoniak ellen ötvenszer lőtt kapura, ebből harmincöt (!) alkalommal a Lacrabere, Giualo duó, akik ketten végül tizenkilenc gólt értek el a huszonnégyből, a csapat többi tagja szinte semmi veszélyt nem jelentett a somogyi kapura.

A csoport másik mérkőzésén a román Minaur Baia Mare döntetlent játszott a Kuban Krasnodar vendégeként (25-25), ám ezúttal a siófoki találkozóval ellentétben már az orosz együttes örülhetett az iksznek, vagyis nem vár könnyű kirándulás a Siófokra, mely legközelebb, január 23-án a román klub otthonában játszik.

Európa Liga, D csoport, 2. forduló:

Fleury Loiret Handball – Siófok KC 24-35 (10-20)

Palais des Sports, Orleans, zárt kapuk. Vezette: Daniel Freitas, Cesar Carvalho (portugál).

Fleury: Moreschi – Dapina, Lacrabere 14(2), Ondono 1, Uscinowicz 2, Guialo 5, Rizo Gomez 1. Csere: Toubissa Elbeco (kapus), Wajoka 1, Chambonnier, Techer, Sakmon, Kebe. Edző: Cassan Christophe.

SKC: Szikora – Böhme 7, Tomori 1, Niombla 3, Jezic 6, Horacek 5, Aoustin 1. Csere: Csapó (kapus), Tóth G. 2, Kiss N. 1, Mazák-Németh, Hársfalvi 2, Such 5, Lapos 2(1), Juhász. Edző: Zovko Zdravko.

Kiállítások: 2(2), illetve 4(2) perc.

Hétméteresek: 3/2(2/1), illetve 6/4(2/1).