Bojan Paunovic leigazolásával lett teljes a KVK kerete

A montenegrói, német és olasz első osztályban is megfordult Bojan Paunovic szerződtetésével vált teljessé az E.ON férfi vízilabda OB I. küzdelemsorozataira készülő Kaposvári VK játékoskerete.

Új játékossal erősítette meg keretét az E.ON férfi vízilabda OB I.-ben szereplő Kaposvári VK együttese. A somogyi csapatban folytatja ugyanis pályafutását Bojan Paunovic. A remek fizikai adottságokkal rendelkező center szerződtetésével teljessé vált a kaposvári klub felnőtt csapatának kerete.

A montenegrói játékos hazájában, a Primorac Kotor együttesében kezdte pályafutását, majd három idényt húzott le Németországban, ahol a Hannover csapatával a Bajnokok Ligájában és a LEN Kupában is egyaránt negyeddöntőig jutott. Egy év franciaországi kitérőt követően Bojan Paunovic az olasz első osztályban is megfordult, hiszen a genoai SC Quinto csapatát is erősítette. A 27 éves pólós a következő szezont pedig a somogyi megyeszékhelyen tölti majd.

– Egy remek adottságokkal rendelkező centert sikerült igazolnunk, igaz időbe telik még, hogy utolérje magát – mondta a centerről Surányi László, a Kaposvári VK vezetőedzője, a klub honlapjának. – Mindenképpen erősítés lesz a csapatunk számára.

Bojan Paunovics már be is kapcsolódott a Kaposvári VK felkészülésbe, így ő is a csapattal tart majd a pénteki, Tatabánya elleni edzőmérkőzésre.