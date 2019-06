Bozóki Bence továbbra is a Fino Kaposvárt erősíti

Bozóki Bence is marad a Fino Kaposvár extraligás férfiröplabda-csapatában, mellyel öt magyar bajnoki címet és négy Magyar Kupa-elsőséget szerzett.

– Bár Bozóki Bence nem Kaposváron kezdett röplabdázni, a somogyi megyeszékhelyen hajlamosak vagyunk saját nevelésű játékosnak tekinteni, olyan régóta tagja a csapatnak – tájékoztatott a Fino vezetősége. – Tizenhat évesen, 2010-ben került Szegedről Kaposvárra, ebben nagy szerepe volt annak is, hogy édesapja Bozóki Antal egykor Kaposváron röplabdázott. Második kaposvári évében bemutatkozott a felnőttkeretben és abban az esztendőben már magyar bajnoknak és kupagyőztesnek mondhatta magát.

Kaposvári évei alatt a Fino együttesével öt magyar bajnoki címet és négy Magyar Kupa-elsőséget ünnepelhetett. Évről-évre fejlődve egyre biztosabb pontja lett a somogyi együttesnek, sőt idővel a magyar felnőtt válogatottnak is stabil tagja lett.

– Talán az egyik legjobb fogadó a magyar mezőnyben, amely miatt a nemzeti együttesben nemcsak ütőként, hanem liberóként is számítanak rá – tették hozzá. – Két éve úgy gondolta, külföldön is kipróbálja magát és a francia L’Asi Volley Bordeaux csapatát erősítette, majd tavaly elfogadva a rekordbajnok hívószavát, visszatért hozzánk. Bár még mindig csak huszonnégy éves, az egyik legrutinosabb kaposvári röplabdázónak számít, a következő szezonban a csapat egyik húzó embere lehet.

Gőzerővel épül a Fino Kaposvár kerete a 2019/2020-as szezonra. Már több meghatározó röplabdázó érkezését is bejelentette a csapat vezetősége. Kalmár Ákos, akire bár szélső ütő – Vajda Tamás sérülése miatt –, centerként számított Demeter György vezetőedző. Két másik válogatott játékos, Horváth Kristóf és Keen Cameron Illés is hosszabbított, rájuk Bogdan Tanase a nemzeti együttesben is számított az Ezüst Európa-ligában. Rajtuk kívül Kulcsár Adrián, Kiss Máté és Bögöly Gábor (ő szintén válogatott) is marad, illetve az utánpótlásból Fenyvesi Barnabás csatlakozik az első kerethez.

Akik maradnak

A szakmai vezetésben is volt változás a Fino Kaposvárban, miután Demeter György vezetőedző búcsút intett a kispadnak és szakmai igazgatóként dolgozik tovább. Helyére az argentin Ruben Wolochin érkezett, s már az is eldőlt, hogy Demeter András lesz a segítője, erőnléti edzőként pedig Nagy Márk dolgozik majd tovább a rekordbajnoknál.

A Fino Kaposvár játékoskerete (akik már biztosan maradnak): Keen Cameron Illés (feladó), Kalmár Ákos (ütő/center), Bögöly Gábor (ütő), Horváth Kristóf (ütő), Bozóki Bence (ütő), Kulcsár Adrián (center), Kiss Máté (libero), Fenyvesi Barnabás.

Távozott: Pápai Péter (libero).

Szakmai vezetés: Ruben Wolochin (vezetőedző – argentin), Demeter András (Másodedző), Nagy Márk (erőnléti edző) és Demeter György (szakmai igazgató).

Információink szerint nemcsak az argentin mester lesz az egyetlen idegenlégiós a Fino Kaposvár keretében. Úgy hírlik több posztra is külföldi játékost szereződtett majd a rekordbajnok együttes vezetése.