Bravúr a javából: elvették a kupagyőztes veretlenségét

Magabiztos játékkal, 3–1-re győzte le idegenben a kupagyőztes Fatum Nyíregyháza együttesét az 1. MCM-Diamant Kaposvár a női röplabda Extraliga 10. fordulójában.

Szinte egy hétre Szabolcsba költözött az 1. MCM-Diamant Kaposvár női röplabda csapata, hiszen kedden a Magyar Kupa negyeddöntőjében csaptak össze a felek, pénteken este pedig az Extraligában. S mivel a dupla oda-visszaút nagyon megterhelte volna a társaságot, ezért úgy döntött a vezetőség, maradnak, s ott készülnek fel a szezon egyik, ha nem a legfontosabb mérkőzésére. Mint ismert, a kupában drámai csatában jutottak tovább a hazaiak, hiszen a meccset ugyan a kaposváriak nyerték, de az aranyszettben alulmaradtak, s az a találkozó azért is volt nagyon fontos a somogyiaknak, mert kiderült, a Fatum sem verhetetlen, még hazai pályán sem.

Ahogy az várható volt, mindkét együttes alaposan odatette magát és sokáig fej fej mellett haladtak a felek, de hajrára a Lymareva, Varga E. alkotta páros olyan tempót diktált támadásban, mellyel nem tudott mit kezdeni a Diamant. Az ukrán játékos nyolc, míg társa hat pontig jutott ebben a játszmában, s ez döntőnek bizonyult.

A második szettben aztán nagyot fordult a játék képe, a vendégek sorra vezették szebbnél szebb támadásaikat és védekezésben is kimagaslót nyújtottak, így tetemes előnyre tettek szert. Djurics bombája után már tizenegy volt közte, Sipic ütése pedig már az egyenlítést jelentette. A harmadik felvonásban 10–10-ig felváltva estek a pontok, de ismét a kaposváriak tudtak ritmust váltani és négy egységgel elléptek, a Fatum ugyan kitartóan üldözte a Djurics vezette ellenfelét, de utolérni nem tudta.

A negyedik etapban is az történt a pályán, amit Sasa Nedeljkovic mester tanítványai akartak, így a somogyiak nagy meglepetésre megnyerték a meccset.

Azzal a szakmai berkekben tisztában voltak, hogy jelentős játékerőt képvisel a Diamant, de legyünk őszinték, erre nem sokan számítottak. Hiszen ezzel a győzelemmel már biztosan az élen töltik a téli szünetet Tálasék az Extraligában, s mind a három nagy riválisukat megverték, ráadásul idegenben. Fejet hajtott a lányok előtt a sokszor bajnok Békéscsaba, a címvédő Vasas és most a kupagyőztes Fatum Nyíregyháza is. Tiszteletet parancsoló eredménysor.

Több kiváló teljesítmény is akadt az együttesben, de ezúttal is igazi nagybetűs csapatként küzdöttek a lányok. Ha volt is holtpont, mindig akadt valaki, aki egy kis pluszt tudott hozzátenni a játékhoz. Az viszont szembetűnő volt az utóbbi összecsapásokon, hogy egyre több labdát kapnak a centerek és Dubravka Djurics és Loren Sipic is meghálálja a karmester, Tálas Zsuzsanna bizalmát. Szűcs Kinga óriási fejlődésen ment keresztül, ahogy Szpin Renáta, aki válogatott formában gyűjtögeti a lecsorgó labdákat. Sara Klisurát pedig ezért igazolták le, a szerb klasszis biztos pont, talán a komplett élvonal egyik, ha nem a legjobb röplabdázója. A cserék pedig, amikor pályára kerültek, hozták azt, amiért a vezetőedző pályára küldte őket.

Fatum Nyíregyháza–1. MCM-Diamant Kaposvár 1–3 (19, -13, -22, -18)

Continental Arena Nyíregyháza. V.: Horváth M., Árpás K.

Fatum Nyíregyháza: Lymareva (17), Lászlop (1), Varga E. (15), Vasileva (6), Pintér A. (7), Koseková (1). Csere: Tóth F. (libero), Szabó L. (-), Tóth D. (-), Pilar (7), Francesco (1), Lohman (-). Vezetőedző: Hollósy László.

1. MCM-Diamant Kaposvár: Szűcs (11), Sipic (12), Matics (8), Klisura (14), Djurics (10), Tálas (8). Csere: Szpin (libero 1), Hegyi (-), Kalmár (-), Németh Zs. (-). Vezetőedző: Sasa Nedeljkovic.