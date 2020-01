Bravúr kellene a győzelemhez

Sopronban, a NOVOMATIC Arénában folytatja szereplését a Kaposvári KK együttese az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokság alapszakaszában. A találkozó 18 órakor kezdődik.

A soproniak a rossz kezdést követően összekapták magukat és esélyt teremtettek a középházi középszakasz elérésére. Ugyan azért harcolnak, mint a kaposváriak. A két alakulat közvetlen riválisa egymásnak, mindkét csapat alapcélja minimum a tizedik hely elérése az alapszakasz végén. Öriási csatára lehet tehát számítani a határvárosban rendezett összecsapáson. Hazai pályán jó mérleggel rendelkeznek az immár Kostas Flevarakis vezetőedző által irányított soproniak. Keretükben jelenleg a Kinney, Thompson, Rivers, Carter Jogela ötös alkotja a légiósok ötösfogatát, mellettük pedig Supola és Takács számít immár rutinos magyar játékosnak.

Hazai legutóbb környezetben legyőzték a Debreceni EAC csapatát és idegenben is nagyon közel álltak a bravúrhoz. Zalaegerszegen csak 82–78-ra kaptak ki. A találkozó legeredményesebb játékosa a 25 pontot dobó Bernard Thompson lett, rá különösen figyelni kell a somogyiaknak. Az alapszakasz eddigi tizenhét fordulója alatt hat győzelem mellett tizenegy vereséget számlálnak. Csupán egy győzelem választja el tehát őket a jelenleg kilencedik kaposváriaktól. Ha tehát Hendleinék aratának diadalt, akkor (mivel a tavalyi kaposvári meccset is ők nyerték) a soproniakkal szemben is jobban állnának egy esetleges összevetés során. Ha az azonban sikerül megtartani a meccselőnyt, akkor számolgatni sem kellene.

Ahhoz, hogy Bakiék sikerrel távozhassanak a pályáról szükség lesz a jó játékra. Sztojan Ivkovics egy új védekezési formát tervez, és a támadójáték során is előre lépést vár, melyet a legutóbbi hazai találkozót követő sajtótájékoztatón korábban említett. A kaposváriakat ezúttal is elkísérik a lelkes szurkolók, akiknek a biztatására nagy szükség lesz a soproni mérkőzésen.