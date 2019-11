Bravúros győzelmet aratott a Kaposvári KK

Az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokság nyolcadik fordulójának meglepetését szolgáltatva bravúros győzelmet aratott az eddig veretlen Pécsi VSK-VEOLIA otthonában a Kaposvári KK együttese.

Pécsi VSK-VEOLIA–Kaposvári KK 82–99 (18–30, 26–21, 21–23, 17–25) Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, 2000 néző: Vezette: Papp P., Nagy V., Török R. Pécsi VSK-VEOLIA: Pongó (13/3), Smith (15/3), Diggs (5/3), Budimir (13/9), Horti (8). Csere: Ruják (19/3), Csirics (6), Antóni (3/3), Kocsis Z. (-). Vezetőedző: Csirke Ferenc. Edző: Szentendrei Áron. Kaposvári KK: Davis (19/6), Norfleet (21/12), Ponjavics (16/12), Hendlein (11/3), Lalic (14). Csere: Dramicsanyin (16/12), Krnjajski (2), Baki (-). Vezetőedző: Fekete Ádám. Edző: Filipovics Gordan. Az eredmény alakulása: 3. perc: 0–10, 7. perc: 23–8, 12. perc: 24–34, 17. perc: 33–43, 22. perc: 50–54, 27. perc: 58–68, 32. perc: 68–76, 37. perc: 75–90. Kipontozódott: Norfleet (a 39. percben). Jók: Smith, Ruják, illetve Norfleet, Hendlein, Ponjavics, Dramicsanyin, Lalic.

A bajnokság alapszakaszának nyolcadik fordulójában az örök rivális pécsiek otthonába látogatott a Kaposvári KK együttese. A két csapat összecsapásait rendre a baranyaiak nyerték az elmúlt években. A felkészülési időszakban már találkoztak a felek, akkor is a pécsiek győztek a Mecsek-alján. A rosszul sikerült Atomerőmű elleni találkozót követően fogadkoztak a somogyiak, hogy megtörik a pécsiek elleni negatív sorozatot.

A találkozó jelentőségét jól jellemezte, hogy mind a pécsi Diggs, mind pedig a kaposvári Lalic, valamint a törött ujjal is pályára lépő Hendlein sérülése ellenére is vállalták a játékot, így a baranyaiaknál csak Aiken, a somogyiaknál pedig Hock hiányzott. A vendégeket a televíziós közvetítés ellenére a hagyományoknak megfelelően sokan buzdították a lelátóról.

Lalic szerezte az első pontokat a vendégeknek, majd Ponjavic talált be távolról és ziccerrel is. Norfleet triplája után 0–10-nél kért időt Csirke Ferenc vezetőedző. Jól használták Lalic-ot a vendégek a palánk alatt, de triplákból is hiba nélkül eredményesek voltak. Harminc pontot sikerült összehozni egy negyed alatt, míg a pécsiek gyatra távoli kísérleteik miatt csak tizennyolcig jutottak. A második játékrészben Ruják és Csirics zárkóztatta tíz ponton belülre a Pécset, de Hendlein két zsákolásával továbblendültek a vendégek. Smith tarthatatlan volt, így 29–34-nél már Fekete Ádám szólította magához csapatát. Ezt követően Ponjavics szerelt pazarul, majd Dramicsanyin harmadik tripláját is gyűrűbe küldte. Horti zárta egy duplával a játékrészt, így 44–51-re alakította az állást. Jobban rajtoltak a hazaiak, de Ponjavics távolija miatt maradt még a korábban megszerzett előnyből. Büntetőkkel faragott a különbségen a Pécs, ráadásul Norfleet a kipontozódás szélére sodródott és le kellett cserélni. A záró szakasz 74–65-ös somogyi vezetéssel kezdődött, és Davis büntetői után Csirke Ferenc újabb időt kért. Ponjavics nagyon fontos lepattanókat gyűjtött, a visszatérő Norfleet pedig hidegvérrel szerzett újabb hármast. A végjátékban már csak a különbség mértéke volt kérdéses, a meccsen végig vezető kaposváriak megérdemelt, bravúros – és egyben nagyon fontos – diadalt arattak a baranyai megyeszékhelyen.

Csirke Ferenc: – Először is gratulálok a Kaposvárnak, nagyjából nincs mit elemezni ezen a mérkőzésen. Hatvankét százalékkal dobták a hárompontost, mi huszonnéggyel. Abból is jön a különbség, hogy ők frissek, mi nem. A dobószázalék is lehet abból, mi nem értünk oda. Extrán játszottak, még azt is bedobták, amit nem is biztos, hogy be akartak. Visszajöttünk többször, nem tudtuk megfordítani, nem volt energia. Súlytalanok is voltunk többször, a büntetőn belül. hiányzott az az energia, amivel meg tudtuk volna fordítani ezt a mérkőzést. Elbuktunk egy hazai mérkőzést, mindig fájó egy vesztes meccs akár az első, akár a kilencedik. Azért fáj, mert hazai mérkőzés volt, remélem, hogy ez csak egy egy estés fáradtság volt.

Ratszko Dramicsanyin: – Végre egy mérkőzés, ahol kijött, hogy nagyon jól felkészültünk. Korábban a Debrecen és a Falco ellen is kiélezett meccset tudtunk játszani, de akkor nem volt szerencsénk és nem jött össze a győzelem. Remélem a szezon jó része csak most kezdődik számunkra.

Fekete Ádám: – . A múltkori mérkőzés után is mondtam, hogy talán az a pofon jókor jött. Eddig szinte bárhol játszottunk egylabdás meccs volt Szombathelyen, vagy Debrecenben. Sajnos a Paks ellen talán jobb volt, hogy egy pofont kapjunk mint egy szoros meccsen a szimpatikus vesztes szerepe legyen a miénk. Elgondolkozott mindenki, koncentráltabbak voltunk, csapatként játszottunk, nagyon tetszetősek voltak a támadásaink. Védekezésben is, ha hibáztunk, akkor segítettük egymásnak. Nyilván a Pécs fáradt, van egy sérült játékosuk, ezt a lehetőséget most ki tudtuk használni. Köszönjük a szurkolóinknak, tényleg fantasztikus volt a hangulat, remélem egy kicsit visszaadtunk nekik a múlt hétből. Ma minden összejött, korábban mindig hiányzott egy kicsi. Most megmutattuk annak a másik oldalát, ami a múlt héten a Paks ellen nem működött.

Az U20-as mérkőzésen:

Pécsi VSK-VEOLIA–Kaposvári KK 93–72 (36–15, 15–17, 20–19, 19–21)

A kaposváriak legjobb dobói: Puska (28), Veilandics (16).