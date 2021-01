Bravúros győzelmet aratott a Kaposvári KK+GALÉRIA!

Újabb nagy meglepetést okozott az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokságban a Kaposvári KK tartalékos együttese, amely szerdán este az előzetesen esélyesebbnek tartott Atomerőmű SE csapatát is megverte.

Az élvonalbeli bajnokság alapszakaszának tizenegyedik fordulójában elmaradt meccset pótolták szerdán este a csapatok a Kaposvár Arénában. A somogyiak változatlanul tartalékos összeállításban szerepeltek. Sem Hendlein Roland, sem Josip Jukic, sem pedig Hock Gergő nem állhatott Nikola Lazics vezetőedző rendelkezésére a paksiak elleni meccsen. A túloldalon valamennyi játékosára számíthatott Dzunics Braniszlav vezetőedző. A játékoskeret, valamint az eddigi szereplés alapján egyaránt esélyesebbnek tartották a paksiakat, ám a hazaiak fogadkoztak, hogy megpróbálnak hasonló teljesítménnyel előrukkolni, mint legutóbb a Falco elleni győztes meccs alkalmával.

Eilingsfeld találatával rajtolt az ASE, de jó összjátékkal kezdő hazaiak tartani tudták a lépést. A fizikai és magassági fölényét próbálta érvényesíteni a tolnai alakulat, amely azonban többször is hibázott támadásban. Baki és Krnjajszki triplái után már időt is kért Dzunics edző, de Baki újabb hármasa után már 17–7 állt az eredményjelzőn. Lóránt révén faragott hátrányán a tonai gárda, de mivel a csereként érkezők is eredményesek voltak a hazaiaknál, így megnyerte a negyedet a somogyi egylet.

A második negyed paksi pontokkal kezdődött, de minden labdára vetődtek a nagyon lelkesen küzdő kaposváriak. M. Curry triplája után, szigorított védekezésén azt ASE, amely kihasználta a hazaiak hibáit. Rivers hármasaival átmenetileg sikerült megállítani a vendégeket így 45–38-al zárult a félidő. Látszott, hogy a vendégek szeretnék dűlőre vinni a dolgot és továbbra is nagy nyomás alatt tartották a hazaiakat. Fokozatosan dolgozták le a hátrányukat és 58–54-ig zárkóztak a záró szakasz kezdetére. Utolsó erőtartalékait mozgósította a lelkes hazai alakulat, amely Miliszavljevics 2+1-ével 68–58-ra állt öt perccel a vége előtt. Óriási izgalmakat hozott a végjáték, amelyben Jackson triplájával 73–71-re jött fel az ASE. Révész +1-ével javult a somogyiak helyzete, Krnjajszki büntetője pedig be is biztosította a kaposváriak újabb bravúros győzelmét.

Kaposvári KK–Atomerőmű SE 79–75 (30–12, 15–26, 13–16, 21–21)

Kaposvár, Kaposvár Aréna, zárt kapuk mögött, vezette: Benczur T., Minár L., Csabai-Kaskötő B.

Kaposvári KK: M. Curry (15/9), Krnjajszki (7/3), Baki (9/6), Rivers (18/6), Révész (10). Csere: Bogdán (9), Miliszavljevics (11/6), Puska (-). Vezetőedző: Nikola Lazics. Edző: Szőke Balázs, Filipovics Gordan.

Atomerőmű SE: Shepard (17/6), Capers (10/6), Valerio-Bodon (6/3), Eilingsfeld (16), Jackson (9/3). Csere: Gulyás (-), Kovács Á. (3), Lóránt (12), Paige (2), Kis A. R. (-). Vezetőedző: Dzunics Braniszlav.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 4–3, 7. perc: 21–9, 12. perc: 33–14, 17. perc: 36–28, 22. perc: 48–40, 27. perc: 51–48, 32. perc: 60–54, 37. perc: 71–62. Kipontozódott: Kovács Á. (a 40. percben). Jók: M. Curry, Rivers, Baki, Bogdán, illetve Shepard, Eilingfeld.

Nikola Lazics: – Még egy nagy győzelmet arattunk. Meg akartuk mutatni a Falco meccs után, hogy ahogy játszottunk, az nem volt véletlen. Most is nagyon küzdöttünk, harcoltunk az elsőtől az utolsó percig. Abszolút megérdemelten nyertünk. Gratulálok a fiúknak. Ha nem is vagyunk könnyű helyzetben, de küzdünk, megmutattuk, hogy van karakterünk. Csapatként játszottunk. Tudjuk mit akarunk védekezésben és támadásban. Tudom, hogy nem könnyű, főleg annak, aki negyven percet a pályán volt, de a győzelemhez mindenki hozzátette a saját részét.

Dzunics Braszlav: – Gratulálok a Kaposvárnak, megérdemelten nyerték meg a mérkőzést! Jobban és több energiával játszottak. Nagyon rosszul kezdtünk, utána próbálkoztunk, de a döntő pillanatokban pontatlanok voltunk. Voltak olyan időszakok, amikor nekünk is volt kis esélyünk, de nem tudtunk élni ezekkel. Még egyszer szeretnék gratulálni a Kaposvárnak, mert olyan helyzetben, amilyenben vannak, összeszedettebbek voltak. Fegyelmezettebbek voltak nálunk.