Bravúros hazai győzelemmel folytatta a Kaposvári Kosárlabda Klub

Tartalékos összeállítása ellenére a Pécs elleni bravúros hazai győzelemmel folytatta szereplését az NB I./A csoportos férfikosárlabda bajnokságban a Kaposvári KK csapata.

Kaposvári KK–Pécsi VSK-VEOLIA 91–68 (23–23, 22–20, 22–9, 24–16) Kaposvár, Kaposvár Aréna, zárt kapuk mögött, vezette: Ádám J., dr. Mészáros B., Sörlei A. Kaposvári KK: Krnjajszki (13), Miliszavljevics (30/9), Rivers (2), Bogdán (4), Hendlein (13). Csere: Baki (13/3), Plézer (16/6), Puska (-). Vezetőedző: Nikola Lazics. Edző: Szőke Balázs, Filipovics Gordan. Pécsi VSK-VEOLIA: Ruják (2), Funderburk (23/12), Dragasevics (6/6), Demeter (2), Brkics (20). Csere: Budimir (3/3), Carev (-), Lewis (6). Vezetőedző: Dragan Alekszics. Edző: Andrija Csirics. Az eredmény alakulása: 3. perc: 5–5, 7. perc: 19–15, 12. perc: 27–26, 17. perc: 34–36, 23. perc: 45–43, 27. perc: 60–48, 32. perc: 72–52, 37. perc: 84–61. Jók: Krnjajszki, Miliszavljevics, Hendlein, Pélzer, Baki, illetve Funderburk, Brkic.

Hatodik mérkőzését játszotta a Kaposvári KK együttese az élvonalbeli férfikosárlabda bajnokság alsóházi rájátszásban. Eddig nem ment a tartalékos felállásban szereplő kaposváriaknak, hiszen egy győzelem után zsinórban négy vereség következett. A pécsiek elleni szombat esti találkozón három korábban a kezdőcsapatban szereplő kosárlabdázóra sem számíthatott Nikola Lazics vezetőedző. Révész Ádám, Jeff Allen és Morris Curry sem volt ott a pályán a feldobásnál. Az amúgy is szűkös rotációs lehetőség ezzel tovább csökkent a teljes csapattal érkező pécsiek ellen. A somogyiak mindössze hat 2000 előtt született játékossal szerepeltek.

Miliszavljevics triplája és Krnjajszki találata vezette be a meccset, de hamar fordítottak a vendégek. Ahogy várható volt Brkic védése jelentette az egyik legnehezebb feladatot a hazaiaknak, akik gyakorlatilag center nélkül játszottak. A hatodik percben Rivers hagyta el a átmenetileg a pályát, mert rövid ápolásra szorult. A baranyaiak folyamatos cserékkel tartották frissen csapatukat. Krnjajszki egy 2+1-es akcióval lopta közelebb a kaposváriakat volt együttese ellen. Hiába vették át a vezetést a somogyiak Brkic korlátlan úr volt a palánk alatt, így a negyed 23–23-al végződött. A folytatásban Rivers újabb nagy pofont kapott a lepattanóért vívott harc során, így megint le kellett cserélni az amerikait. Az ő kiválása érzékeny veszteség volt az amúgy is ezer sebből vérző Kaposvárnak. A helyére érkező Plézer gyorsan egy ziccerrel mutatkozott be, de a túloldalon Budimir sem maradt adós. A 17. percben Bogdán már a harmadik faultját könyvelhette el, igaz nem volt könnyű helyzetben a magasabb baranyaiakkal szemben. Miliszavljevics erőszakossága kamatozott többször is a somogyi oldalon, így 45–23-al vonultak pihenőre a csapatok.

A nagyszünet után sérülése miatt Rivers a kispadon maradt, a pályán lévők pedig nélküle is remekül tartották magukat. Funderburk 20. pontjával zárkóztatta a Pécset, de a jó védekezés, valamint Baki triplája miatt Dragan Alekszicsnek kellett időt kérni 58–46-nál. A bátran játszó Plézer gyors öt pontja után 65–52 állt a táblán, a záró szakasz pedig tizenöt pontos kaposvári előnnyel kezdődött. Plézer nagyon elkapta a fonalat, Hendlein ziccere után pedig újabb pécsi időkérés következett. Húsz pont volt a különbség, de ekkor még sok idő volt hátra. Próbált hosszan támadni a hazai alakulat a lehető legjobb helyzeteket kivárva. A reklamáló Brkic kapott technikait, az utolsó három percben pedig Miliszavljevics tripláival még biztosabbá vált a hazaiak teljesen megérdemelt győzelme.

Nikola Lazics: – Gratulálok a fiúknak ez egy szép győzelem vol! Jó ritmusban játszottunk, főleg a második félidőben pedig jól is védekeztünk. Nekem is kicsit meglepetés volt a játékunk így ezen a meccsen, Rivers is kivált, mert nem tudta folytatni a játékot, de a többiek éltek a lehetőséggel. Megyünk tovább és megpróbáljuk a lehető legjobb eredményt elérni a bajnokság hátralévő részében.

Dragan Alekszics: – Gratulálok a Kaposvárnak! Megmutatták, hogyan kell küzdeni a klubért, a mezért, a városért, mindazért, amit képviselsz. Elnézést kérek a szurkolóktól. Nem ugyanaz a csapat vagyunk, mint amely voltunk. Nem tudom mi történt, lépésről-lépésre kerültünk lejjebb. Úgy tűnik, hogy fejben már mindenki lezárta a szezont. Edzőként nekem a legrosszabb azt nézni, hogy kosárlabdázóink feladták és nem állnak készen a játékra. Még egyszer elnézést kérek, és remélem tudunk javítani majd. Gratulálok a Kaposvárnak, mert minden labdáért harcoltak és megérdemelten arattak győzelmet!