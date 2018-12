Bravúrral hozhat pontot a Csurgó

Igazi presztízs csata várható a K&H Liga férfikézilabda NB I. hétközi fordulójában.

A Csurgói KK csapata a csütörtökön 18 órakor a Grundfos Tatabánya KC otthonába lép pályára. A házigazda együttes két arcát mutatta eddig a bajnokságban, hiszen legyőzte a Veszprém együttesét, ugyanakkor Egerben pontot vesztett és a Gyöngyössel szemben alulmaradt. Természetesen nem kétséges, hogy hazai pályán a bányász csapat mindent el fog követni a bajnoki pontok otthontartásáert, de a Csurgó i KK gárdája is hozzá fog ehhez szólni.

Bencze József vezetőedző fiai hatékony, kemény védekezéssel és eredményes támadójátékkal bravúrra is képesek még idegen környezetben is. A csapat lendületben van és ez biztató előjel. Mindkét együttes teljes erőbevetéssel készül a találkozóra. Nagy valószínűséggel az az együttes gyűjti be a bajnoki pontokat, amelyik több extra teljesítményt felvonultató játékost tud majd soraiban. A találkozót csütörtökön 18 órakor rendezik Tatabányán a Földi Imre Sportcsarnokban.

