Bronzéremmel vett búcsút a Fino Kaposvár a sportcsarnoktól

Összesítésben harmadszor is legyőzte a Kecskemét együttesét a Fino Kaposvár, s ezzel a harmadik helyen végzett a férfiröplabda Extraligában.

Immáron negyedszer feszült egymásnak a Fino és a HÉP-Kecskeméti RC együttese a férfiröplabda Extraliga harmadik helyért kiírt csatájában. A mérkőzés előtt már 2–1-re vezettek összesítésben a somogyiak, így egy esetleges győzelemmel elhódíthatták volna a bronzérmet, a kecskemétiek tehát a párharcban maradásért léptek pályára a rekordbajnok otthonában.

Ennek megfelelően nagy elánnal kezdték a mérkőzést a hírös városiak, s 2–6-nál máris időt kellett kérni Demeter Györgynek. A folytatásra összekapta magát a hazai csapat és – hála többek között a kiváló szerváinak – ledolgozta hátrányát. Pesti méretes blokkja és több elpuskázott támadás után újra négy ponttal ellépett a KRC. Hatalmas csata zajlott a pályán, a Fino pedig ifjabb Nagy Péter vezérletével fokozatosan közelített ellenfeléhez és Keen ásza után már újfent egyenlő volt az állás, sőt remek nyitásokkal három egységgel ellépett riválisától a Demeter-sereg. A hajrá rendkívül izgalmasan alakult, hiszen Pestiék még indítottak egy nagy offenzívát, de ellenfelük visszaverte a felzárkózási kísérletet és behúzta az első szettet.

A folytatás is hazai fölényt és rangadóhoz méltó játékot hozott. Sorra vezette tetszetős támadásait a somogyi alakulat, a vendégek pedig csak futottak a riválisuk után. Úgy tűnt, Horváth Kristófnak minden sikerül ebben a felvonásban, bárhonnan is próbálkozott, annak rendszerint pont lett a vége. Dávid Zoltán magához rendelte csapatát, de ezzel sem tudta megtörni a fegyelmezetten játszó kaposváriak lendületét, akik a második szakaszt is megnyerték.

A játék hevében sem feledkeztek meg a játékosok a sportszerűségről: Sanchez a háló alatt átbújva kért elnézést Bozókitól, amiért az ütése éppen fejbe találta, szép gesztus volt.

Nagy volt a tétje a harmadik játszmának, hiszen a kecskemétiek a csatában maradásért, míg a Fino a bronzéremért futott ki a pályára. Szinte végig fej fej mellett haladtak a mérkőző felek, de a pályaválasztónál sokkal több volt a jó egyéni teljesítmény. Keen kiváló labdákkal szolgálta ki társait, a szinte hiba nélkül Horváth Kristóf és ifjabb Nagy Péter pedig könyörtelenül értékesítette a remek feladásokat. Kalmár és Nagy József a hálónál jeleskedett, Pápai hangyaszorgalommal gyűjtötte össze a labdákat. A csapatmunkának meglett az eredménye, a Fino Kaposvár bezsebelte az újabb részsikert, s ezzel együtt a bronzérmet is.

Nagyon hálás volt a mutatok játékért és a bronzéremért a közönség, az utolsó támadásokat már állva tapsolták végig a szurkolók, s Kalmár blokkja után szinte felrobbant a csarnok. A hazai röplabdázók magasba dobálták a Bajnokok Ligája-győztes csapatkapitányukat, ifjabb Nagy Pétert, majd jött a győztes meccsek után elmaradhatatlan pacsizás a szurkolókkal.

Fino Kaposvár–HÉP-Kecskeméti RC 3–0 (22, 13, 20)

Kaposvár, 400 néző. V.: Bátkai-Katona, Halász E.

Fino Kaposvár: Horváth K. (21), Kalmár (4), ifj. Nagy P. (17), Bozóki (12), Nagy J. (2), Keen (7). Csere: Pápai (libero), Szabó Bence (-). Vezetőedző: Demeter György.

HÉP-Kecskeméti RC: Deliu (2), Krupánszki (12), Szabó M. (2), Sanchez (4), Pesti (9), Gacs (7). Csere: Deák (libero), Gönczi (1), Török (-). Vezetőedző: Dávid Zoltán.

A mérkőzés alakulása

1. játszma: 2–2, 2–6, 10–10, 10–14, 12–15, 15–17, 17–18, 19–19, 23–20, 23–22.

2. játszma: 2–1, 7–5, 9–6, 11–7, 12–9, 15–9, 17–10, 19–10, 21–10, 24–12.

3. játszma: 1–2, 2–4, 5–6, 9–9, 11–9, 14–12, 16–14, 18–16, 20–18, 24–20.

A bronzpárharc végeredménye: 3–1 a Fino Kaposvárnak.