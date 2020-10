Bronzokat nyert az LSC

Újabb versennyel folytatódott a ritmikus gimnasztikázók országos bajnoksága.

A helyszín – csakúgy, mint a korábbi viadalok alkalmával – ezúttal is Törökbálint volt. A kaposvári LSC RG SE tornászai most is kiválóan szerepeltek, valamennyien érmekkel térhettek haza.

– A serdülő és a junior-2 csapatunk is a harmadik legjobbnak bizonyult – tájékoztatta lapunkat Balogh Orsolya, a kaposvári LSC RG SE vezetőedzője. – A serdülő együttes tagjai: Csernák Mirjam, Grózner Alexa, Kolics Holli, Varga Maja. Egyéni összetettben Grózner Alexa 0,033-del maradt le a dobogóról a 2009-ben születettek között. Kolics Holli pedig a 2010-esek között lett negyedik helyezett. Grózner Alexa emellett egy labda ezüstöt is begyűjtött, karikával pedig ötödik lett. Kolics Holli karikával állhatott dobogóra, labdával az ötödik legmagasabb pontszámot kapta. Klubtársa, Varga Maja karika gyakorlata is pontszerző, nyolcadik helyezést ért. A junior-2 esek népes mezőnyében a Bátori Lili, Czimmerman Rita, Gazda Véda összeállítású somogyi csapat is bronzérmet nyert. Egyéni összetettben Gazda Véda és Czimmerman Rita holtversenyben a nyolcadik helyen végeztek, közvetlen Bátori Lili előtt. Czimmermann Rita labdával bronzérmes lett a harminckét induló között, Bátori Lili labdával nyolcadik helyet szerzett. Gazda Véda buzogánnyal bronzérmet érdemelt ki, míg Bátori Lili karikával még egy hetedik helyet is begyűjtött.

A kaposvári LSC RG SE színeit képviselő lányokat Balogh Orsolya vezetőedző, valamint Oláh Dóra és Boros Ninetta edzők készítették fel a versenyre.